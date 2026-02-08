İSİG raporu: Ocak ayında en az 146 işçi yaşamını yitirdi

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi (İSİG), yılın ilk iş cinayetleri raporunu açıkladı. Rapora göre, Ocak ayında en az 146 işçi çalışırken öldü.

Migros işçileri iş bıraktı: Yüzde 1 krizi

Tarım, inşaat ve metal

Ocak ayında en fazla iş cinayeti inşaat işkolunda yaşandı. Bu alanda 29 işçi hayatını kaybetti. İnşaatı, 23 ölümle taşımacılık, 16 ölümle metal işkolu izledi.

Sektörel dağılıma bakıldığında; sanayide 67, hizmet sektöründe 36, inşaatta 31 ve tarımda 12 işçi yaşamını yitirdi.

Ölüm nedenlerinde ilk sırada, tarım, inşaat ve metal işkollarında sıkça görülen ezilme ve göçükler yer aldı. İkinci sırada yüksekten düşmeler bulunuyor. Bu ölümlerin yüzde 61’i inşaatlarda meydana geldi. Üçüncü sırada ise özellikle taşımacılık sektöründe yaşanan trafik ve servis kazaları var.

İş cinayetleri en çok; İstanbul, Kocaeli, Denizli, Antalya, Aydın, Bursa, Diyarbakır, Gaziantep, İzmir, Ankara, Erzurum ve Sakarya gibi sanayi, tarım ve inşaat faaliyetlerinin yoğun olduğu kentlerde yaşandı.

4 çocuk işçi çalıştırılırken öldü

Ocak ayında en az 4 çocuk işçi de hayatını kaybetti. Ölen çocukların ikisi inşaat işçisiydi.

Bir çocuk moto kurye, biri ise çiftçi olarak çalışıyordu.

Hayatını kaybeden işçilerin 6’sı kadındı. Kadın işçiler gıda, eğitim, sağlık ve genel işler işkollarında çalışıyordu. İki kadının çalıştığı işkolu net olarak belirlenemedi ancak sanayide çalıştıkları tespit edildi.

2025’te en az 2 bin 105 işçi çalışırken öldü

Göçmen işçiler ve sendikasızlık

Rapora göre, Ocak ayında en az 4 göçmen işçi iş cinayetlerinde yaşamını yitirdi. Hayatını kaybeden işçilerden biri Cezayirli, biri Iraklı, biri Mısırlı, biri Suriyeliydi. Göçmen işçilerin ikisi inşaatta, biri gemi işkolunda, biri ise konaklama sektöründe çalışıyordu.

İş cinayetlerinde ölenlerin yalnızca 2’si sendika üyesiydi, 144 işçi ise sendikasızdı. Sendikalı işçilerin biri sağlık, biri belediye işkolunda çalışıyordu. Raporda, tespit edilebilen verilerin ötesinde daha fazla sendikalı işçinin hayatını kaybetmiş olabileceği de vurgulandı.

Depo işçilerinin eylemleri yayıldı

Ocak ayı, yalnızca iş cinayetleriyle değil, işçilerin örgütlü mücadelesiyle de öne çıktı. 23 Ocak’ta yüzde 28’lik zam dayatmasına karşı DGD-Sen öncülüğünde başlayan Migros depo işçilerinin eylemleri kısa sürede BİM, ŞOK, A-101 ve Tarım Kredi Kooperatifleri depolarına da yayıldı.

İşçilerin talepleri:

Net yüzde 50 zam

Banka promosyonlarının eksiksiz ödenmesi

Vergi kesintilerinin işveren tarafından karşılanması

İşten atılan işçilerin geri alınması

Taşeron işçilere kadro

Raporun tamamına buradan ulaşabilirsiniz.

(NÖ)