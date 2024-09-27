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Yayın Tarihi: 27 Eylül 2024 16:49
 ~ Son Güncelleme: 27 Eylül 2024 17:40
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HAK ÖRGÜTLERİYLE BULUŞMALAR- 12

İSİG Meclisi: "Türkiye kapitalizminin ölümcül tomografisini çekiyoruz”

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi (İSİG Meclisi), IPS İletişim Vakfı/bianet’i ziyaret etti. Aslı Odman, "Bizim işimiz kapitalizmin kıyım adasının verilerini tutmak ve görünür kılmak" dedi.

Ali Dinç

Ali Dinç

Ali Dinç

IPS İletişim Vakfı/bianet; sivil toplumun güçlendirilmesi, düzenli iletişim kanallarının oluşturulması ve birlikte çalışma olanaklarının artırılması hedefiyle insan hakları, toplumsal cinsiyet eşitliği, kadın, LGBTİ+, göçmen/mülteci, emek, ekoloji, engelli hakları, hukuk ve medya alanında çalışan STK'lerle yapmaya başladığı görüşmelerin on ikincisinde İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi (İSİG Meclisi) ağırladı.

Atölye BİA’daki görüşmede bianet’i Murat İnceoğlu, Vecih Cuzdan ve Ali Dinç temsil etti.

Görüşmeye İSİG Meclisi gönüllüsü Aslı Odman katıldı, çalışmaları hakkında bilgi verdi.

"İşimiz kapitalizmin kıyım adasının verilerini tutmak ve görünür kılmak"

Hazırladıkları raporların “Türkiye’nin kapitalizmin ölümcül tomografisini çeken raporlar” olarak adlandıran Aslı Odman, İSİG Meclisi’nin örgütlenen işçiler, bilim insanları, araştırmacı gazeteciler, tıpçılar, halk sağlıkçıları, mühendisler ve avukatlardan oluşan bir gönüllü ağı olduğunu söyledi.

Aslı Odman, “İSİG Meclisi çalışırken ölmenin ya da çalışırken sağlık hakkının dağıldığı bütün alanlardan dönüşümü dert edenlerden oluşuyor” diye konuştu.

Odman yaptıkları işi şu sözlerle açıkladı:

“Bizim işimiz kapitalizmin kıyım adasının verilerini tutmak ve görünür kılmak. İş cinayeti kavramının boş bir slogan olmadığını, günde en az otuz insanın çalışırken ölmesinin kamu meselesi olduğunu anlatabilmek. Cinayet olduğunu anatabilmek.”

"Kıyımı görünür kılmak hepimizin sorunu"

Mücadeleyi veriyle beslemeye çalıştıklarını belirten Odman, “Amacımız yalnızca ölü canlar belgelemek değil. Yas ve kayıda alma sürecini bir mücadelenin parçası, görünür kılmanın parçası yapmaya çalışıyoruz” dedi.

“Sermaye birikiminin görünmez adasını ve sistematik gündelik hayata yayılmış kıyımı görünür kılmak hepimizin sorunu” diyen Odman, her alanda gönüllü emeğine ihtiyaçları olduğunu belirtti.

Odman son olarak sözlerine şunları ekledi:

"İSİG Meclisi olarak işi öğrenmeye geleceklere ihtiyacımız var. Pasif olarak dışarıdan, aylık olarak, desteklebilirsiniz. Bir yandan da yaptığınız iş neyse onun çalışma ve kıyımla ilgili bağını kurmak için de isigmeclisi.org sitemize girerek tüm çalışmalarımıza ulaşabilirsiniz."

(AD)

Haber Yeri
İstanbul
İSİG İSİG Meclisi hak örgütleriyle buluşmalar
Ali Dinç
Ali Dinç
@alidnc4 [email protected] tüm yazıları
bianet muhabiri (Ağustos 2023). Atölye BİA 5-9 Ekim 2022 "Temel Gazetecilik Atölyesi" katılımcısı. Maltepe Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nü bitirdi. Aynı üniversitede, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler...

bianet muhabiri (Ağustos 2023). Atölye BİA 5-9 Ekim 2022 "Temel Gazetecilik Atölyesi" katılımcısı. Maltepe Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nü bitirdi. Aynı üniversitede, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü'nde çift anadal yaptı.

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