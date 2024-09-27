İSİG Meclisi: "Türkiye kapitalizminin ölümcül tomografisini çekiyoruz”

IPS İletişim Vakfı/bianet; sivil toplumun güçlendirilmesi, düzenli iletişim kanallarının oluşturulması ve birlikte çalışma olanaklarının artırılması hedefiyle insan hakları, toplumsal cinsiyet eşitliği, kadın, LGBTİ+, göçmen/mülteci, emek, ekoloji, engelli hakları, hukuk ve medya alanında çalışan STK'lerle yapmaya başladığı görüşmelerin on ikincisinde İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi (İSİG Meclisi) ağırladı.

Atölye BİA’daki görüşmede bianet’i Murat İnceoğlu, Vecih Cuzdan ve Ali Dinç temsil etti.

Görüşmeye İSİG Meclisi gönüllüsü Aslı Odman katıldı, çalışmaları hakkında bilgi verdi.

"İşimiz kapitalizmin kıyım adasının verilerini tutmak ve görünür kılmak"

Hazırladıkları raporların “Türkiye’nin kapitalizmin ölümcül tomografisini çeken raporlar” olarak adlandıran Aslı Odman, İSİG Meclisi’nin örgütlenen işçiler, bilim insanları, araştırmacı gazeteciler, tıpçılar, halk sağlıkçıları, mühendisler ve avukatlardan oluşan bir gönüllü ağı olduğunu söyledi.

Aslı Odman, “İSİG Meclisi çalışırken ölmenin ya da çalışırken sağlık hakkının dağıldığı bütün alanlardan dönüşümü dert edenlerden oluşuyor” diye konuştu.

Odman yaptıkları işi şu sözlerle açıkladı:

“Bizim işimiz kapitalizmin kıyım adasının verilerini tutmak ve görünür kılmak. İş cinayeti kavramının boş bir slogan olmadığını, günde en az otuz insanın çalışırken ölmesinin kamu meselesi olduğunu anlatabilmek. Cinayet olduğunu anatabilmek.”

"Kıyımı görünür kılmak hepimizin sorunu"

Mücadeleyi veriyle beslemeye çalıştıklarını belirten Odman, “Amacımız yalnızca ölü canlar belgelemek değil. Yas ve kayıda alma sürecini bir mücadelenin parçası, görünür kılmanın parçası yapmaya çalışıyoruz” dedi.

“Sermaye birikiminin görünmez adasını ve sistematik gündelik hayata yayılmış kıyımı görünür kılmak hepimizin sorunu” diyen Odman, her alanda gönüllü emeğine ihtiyaçları olduğunu belirtti.

Odman son olarak sözlerine şunları ekledi:

"İSİG Meclisi olarak işi öğrenmeye geleceklere ihtiyacımız var. Pasif olarak dışarıdan, aylık olarak, desteklebilirsiniz. Bir yandan da yaptığınız iş neyse onun çalışma ve kıyımla ilgili bağını kurmak için de isigmeclisi.org sitemize girerek tüm çalışmalarımıza ulaşabilirsiniz."

(AD)