İSİG Meclisi: Şubat ayında en az 121 işçi hayatını kaybetti
İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği (İSİG) Meclisi, şubat ayı iş cinayetleri raporunu açıkladı.
Rapora göre, şubat ayında en az 121 işçi hayatını kaybetti.
Bu verilerin yüzde 74’ü ulusal basından, yüzde 26’sı ise işçilerin mesai arkadaşları, aileleri, iş güvenliği uzmanları, işyeri hekimleri, sendikalar ve yerel basından öğrenilen bilgilere dayanarak tespit edildi.
Ocak ayında en az 178 işçinin hayatını kaybettiğini hatırlatan İSİG Meclisi, 2025 yılının ilk iki ayında hayatını kaybeden işçilerin sayısının 299’a yükseldiğini belirtti.
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Şubat ayında öne çıkan veriler
İSİG Meclisi, son on yılda her ay ortalama 145 ila 165 işçinin hayatını kaybettiğini belirtti.
Şubat ayında işçi ölümlerinin düşük olmasının, iş sağlığı ve güvenliği önlemlerinin artmasından kaynaklanmadığını belirten İSİG Meclisi, bu durumun nedenlerini şöyle sıraladı:
“Birinci neden, kış koşullarının ağır geçmesinden dolayı inşaat ve tarım işkollarındaki çalışmanın ve doğal olarak iş cinayetlerinin azalması. İkinci neden ise geçtiğimiz aylarda SGK istatistikleri ile yaptığımız karşılaştırmalarda belirttiğimiz, sanayide-fabrikalarda ölen işçilerin bilgilerine ulaşamamız.”
Raporda öne çıkan diğer veriler şöyle:
- İş cinayetlerinde ölenlerin 7’si kadın işçiydi.
- 4 çocuk işçi hayatını kaybetti.
- 50 yaş ve üzeri ölen işçilerin oranı tüm iş cinayetlerinde yüzde 43’e ulaştı.
- 4 göçmen işçi (ikisi Suriyeli, biri Iraklı, biri Özbekistanlı) hayatını kaybetti.
- Ölen işçilerin 4’ü (yüzde 3,3) sendika üyesi, 117’si (yüzde 96,7) sendikasız.
İşkollarına göre dağılım
Şubat ayında taşımacılık, inşaat, ticaret, metal, tarım işkollarındaki ölümler ilk sıralarda yer alıyor.
İş cinayetlerinin işkollarına göre dağılımı şöyle:
Taşımacılık işkolunda 22 işçi; inşaat, yol işkolunda 17 işçi; tarım, orman işkolunda 13 emekçi (4 işçi ve 9 çiftçi); ticaret, büro, eğitim, sinema işkolunda 12 işçi; metal işkolunda 10 işçi; belediye, genel işler işkolunda 9 işçi; konaklama, eğlence işkolunda 6 işçi; madencilik işkolunda 4 işçi; çimento, toprak, cam işkolunda 4 işçi; enerji işkolunda 4 işçi; savunma, güvenlik işkolunda 4 işçi; gıda, şeker işkolunda 3 işçi; petro-kimya, lastik işkolunda 2 işçi; tekstil, deri işkolunda 2 işçi; ağaç, kâğıt işkolunda 2 işçi; banka, finans, sigorta işkolunda 1 işçi; gemi, tersane, deniz, liman işkolunda 1 işçi; sağlık, sosyal hizmetler işkolunda 1 işçi; çalıştığı işkolu belirlenemeyen 4 işçi hayatını kaybetti.
İş cinayetlerinin nedenlerine göre dağılım
İş cinayetlerinin nedenlerinde ilk sırada trafik, servis kazaları var. Bu ölümlerin yarısını taşımacılık işkolundaki şoförler, diğer yarısını ise fabrikalara, inşaatlara ve işyerlerine giderken devrilen servislerdeki işçiler oluşturuyor. İkinci sırada, her işkoluna yayılan bir şekilde ezilme, göçük ve üçüncü sırada ise esas olarak inşaatlarda görülen yüksekten düşmeler yer alıyor.
Şubat ayında iş cinayetlerinin nedenlerine göre dağılımı şöyle:
Trafik, servis kazası nedeniyle 31 işçi; kalp krizi, beyin kanaması nedeniyle 23 işçi; ezilme, göçük nedeniyle 16 işçi; yüksekten düşme nedeniyle 15 işçi; intihar nedeniyle 6 işçi; şiddet nedeniyle 6 işçi; zehirlenme, boğulma nedeniyle 5 işçi; patlama, yanma nedeniyle 4 işçi; elektrik çarpması nedeniyle 3 işçi; nesne çarpması, düşmesi nedeniyle 3 işçi; kesilme, kopma nedeniyle 1 işçi; diğer nedenlerden dolayı 8 işçi hayatını kaybetti.
Yaşlara ve cinsiyete göre dağılım
Şubat ayında iş cinayetlerinin yaş gruplarına göre dağılımı şöyle:
14 yaş ve altı 1 çocuk işçi, 15-17 yaş arası 3 çocuk/genç işçi, 18-29 yaş arası 15 işçi, 30-49 yaş arası 48 işçi, 50-64 yaş arası 42 işçi, 65 yaş ve üstü 7 işçi, yaşını belirlenmeyen 5 işçi hayatını kaybetti.
Şehirlere göre dağılım
İş cinayetleri büyükşehirlerde ya da sanayileşen Orta Anadolu şehirlerinde yoğunlaşıyor. İstanbul, Antalya, Bursa, Gaziantep, Kocaeli ve İzmir iş cinayetlerinin yoğunlaştığı kentler olarak ön plana çıkıyor.
Şubat ayında Türkiye’nin 45 şehrinde ve yurtdışında üç ülkede (kısa vadeli çalışmak için gidilen veya Türkiye menşeili şirketlerde çalışan) iş cinayeti gerçekleşti:
16 ölüm İstanbul’da; 7’şer ölüm Antalya, Bursa ve Gaziantep’te; 6 ölüm Kocaeli’nde; 5 ölüm İzmir’de; 4’er ölüm Batman, Burdur, Sakarya ve Samsun’da; 3’er ölüm Ankara, Denizli, Düzce, Mersin, Muğla ve Şanlıurfa’da; 2’şer ölüm Adana, Aydın, Bilecik, Eskişehir, Konya, Kütahya ve Zonguldak’ta; 1’er ölüm Adıyaman, Afyon, Balıkesir, Bartın, Çorum, Diyarbakır, Edirne, Giresun, Hatay, Isparta, Kahramanmaraş, Karaman, Kayseri, Kırşehir, Malatya, Manisa, Sinop, Sivas, Tekirdağ, Tokat, Uşak, Yozgat ile Gürcistan, Irak ve Rusya’da meydana geldi.
(VC)