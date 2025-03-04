İSİG Meclisi: Şubat ayında en az 121 işçi hayatını kaybetti

Şehirlere göre dağılım

İş cinayetleri büyükşehirlerde ya da sanayileşen Orta Anadolu şehirlerinde yoğunlaşıyor. İstanbul, Antalya, Bursa, Gaziantep, Kocaeli ve İzmir iş cinayetlerinin yoğunlaştığı kentler olarak ön plana çıkıyor.

Şubat ayında Türkiye’nin 45 şehrinde ve yurtdışında üç ülkede (kısa vadeli çalışmak için gidilen veya Türkiye menşeili şirketlerde çalışan) iş cinayeti gerçekleşti:

16 ölüm İstanbul’da; 7’şer ölüm Antalya, Bursa ve Gaziantep’te; 6 ölüm Kocaeli’nde; 5 ölüm İzmir’de; 4’er ölüm Batman, Burdur, Sakarya ve Samsun’da; 3’er ölüm Ankara, Denizli, Düzce, Mersin, Muğla ve Şanlıurfa’da; 2’şer ölüm Adana, Aydın, Bilecik, Eskişehir, Konya, Kütahya ve Zonguldak’ta; 1’er ölüm Adıyaman, Afyon, Balıkesir, Bartın, Çorum, Diyarbakır, Edirne, Giresun, Hatay, Isparta, Kahramanmaraş, Karaman, Kayseri, Kırşehir, Malatya, Manisa, Sinop, Sivas, Tekirdağ, Tokat, Uşak, Yozgat ile Gürcistan, Irak ve Rusya’da meydana geldi.

(VC)