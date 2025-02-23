İSİG Meclisi: Son 12 yılda en az 2 bin 664 genç işçi hayatını kaybetti

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği ( İSİG) Meclisi, 2013-2024 yıllarını kapsayan Genç İşçiler Raporu’nu açıkladı.

“Geleceğimiz dediğimiz gençlerimizin sağlıklı ve güvenli bir şekilde yaşaması, okuması ve çalışması gerekirken; yoksulluk, güvencesiz işçilik, şiddet, geleceksizlik ve iş cinayetleri kıskacında bırakıldığını” belirten İSİG Meclisi’ne göre, AKP döneminde gençler “sermaye için ucuz iş gücüne” dönüştürüldü.

İSİG Meclisi, ‘genç işçi’ kavramını ulusal ve uluslararası düzenlemeleri dikkate alarak tanımlıyor. Türkiye’de yasalar 15-17 yaş aralığını ‘genç işçi’ olarak tanımlasa da, İSİG Meclisi, 18 yaşını doldurmamış her bireyi ‘çocuk işçi’ olarak değerlendiriyor. Bu çerçevede hazırlanan raporda, 18-25 yaş arasındaki çalışanlar ‘genç işçi’ kategorisinde ele alınıyor.

25-29 yaş arasındaki işçiler için ayrı bir değerlendirme yapacaklarını belirten İSİG Meclisi, çocuk ve genç işçiliğin bir bütün olarak ele alınması gerektiğini vurgulayarak, genç işçilerle ilgili raporların çocuk işçi raporlarıyla birlikte okunmasının önemine dikkat çekiyor.