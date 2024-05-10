İSİG Meclisi: Nisan ayında en az 163 işçi hayatını kaybetti

Nisan 2024 iş cinayeti raporunu açıklayan İSİG Meclisi, “Raporumuzu İstanbul Beşiktaş Gayrettepe'de 16 katlı bir binanın eksi 1. ve eksi 2. katında faaliyet gösteren Masquerade Club (eski Discorium) adlı gece kulübünde tadilat yapıldığı sırada sahnenin yanında meydana gelen yangın sonucu hayatını kaybeden 30 işçi arkadaşımıza adıyoruz” dedi.

İSİG Meclisi, 2 Nisan’da 21’i tadilat işçisi ve 9’u gece kulübü çalışanı olmak üzere 30 işçinin yangında hayatını kaybettiğini hatırlatarak süreci özetledi ve yangında sorumluluğu bulunanları sıraladı:

“Masquerade Club işvereni ve tadilatı yapan taşeron firma sahipleri gerekli önlemleri almamıştır. Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın ilgili birimleri, yani merkezi idare, Beşiktaş Belediyesi ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin ilgili birimleri, yani yerel idare, gerekli denetimleri, yaptırımları yapmadıkları (ayrıca verilen ruhsatlar, raporlar gereği) ve bu çalışma düzenine göz yumdukları için meydana gelen bu iş cinayetinden sorumludur.”

Her gün ‘en az’ 5 işçi hayatını kaybetti

İSİG Meclisi'nin yüzde 83’ünü ulusal basından, yüzde 17'sini ise işçilerin mesai arkadaşları, aileleri, iş güvenliği uzmanları, işyeri hekimleri, sendikalar ve yerel basından edindiği bilgilere göre, nisan ayında en az 163 işçi hayatını kaybetti.

2024 yılının ilk dört ayında (Ocak’ta 161, Şubat’ta 149, Mart’ta 124 ve Nisan’da 163 olmak üzere) ise en az 597 işçinin hayatını kaybettiğini belirten İSİG Meclisi, “Yani her gün ‘en az’ 5 işçiyi iş cinayetlerinde kaybettik” dedi.

Nisan ayında iş cinayetlerinin işkollarına göre dağılımı şöyle: İnşaat, Yol işkolunda 51 işçi; Tarım, Orman işkolunda 36 emekçi (8 işçi ve 26 çiftçi+2 balıkçı); Konaklama, Eğlence işkolunda 20 işçi; Taşımacılık işkolunda 10 işçi; Savunma, Güvenlik işkolunda 8 işçi; Belediye, Genel İşler işkolunda 8 işçi; Madencilik işkolunda 5 işçi; Gıda, Şeker işkolunda 3 işçi; Ticaret, Büro, Eğitim, Sinema işkolunda 3 işçi; Enerji işkolunda 3 işçi; Sağlık, Sosyal Hizmetler işkolunda 3 işçi; Çimento, Toprak, Cam işkolunda 2 işçi; Metal işkolunda 2 işçi; Gemi, Tersane, Deniz, Liman işkolunda 2 işçi; Banka, Finans, Sigorta işkolunda 1 işçi; elimizdeki veriler ışığında çalıştığı işkolunu belirleyemediğimiz 6 işçi hayatını kaybetti.

Nisan ayında 48 şehirde ve yurtdışında 2 ülkede (kısa vadeli çalışmak için gidilen veya Türkiye menşeili şirketlerde çalışan) iş cinayeti tespit edildi:

46 ölüm İstanbul’da; 7 ölüm Antalya’da; 6 ölüm Sakarya’da; 5’er ölüm Manisa ve Muğla’da; 4’er ölüm Adana, Adıyaman, Ankara, Hatay, Konya, Mersin, Niğde ve Şanlıurfa’da; 3’er ölüm Aydın, Gaziantep, İzmir, Kocaeli, Osmaniye, Sinop ve Sivas’ta; 2’şer ölüm Balıkesir, Çanakkale, Diyarbakır, Edirne, Kahramanmaraş, Kayseri, Kütahya, Ordu, Samsun, Siirt ve Zonguldak’ta; 1’er ölüm Aksaray, Artvin, Bilecik, Çorum, Denizli, Elazığ, Erzurum, Eskişehir, Hakkari, Isparta, Karabük, Kastamonu, Mardin, Şırnak, Trabzon, Tokat, Yalova, Arnavutluk ve Karadağ’da meydana geldi.

Nisan ayında iş cinayetlerinin yaş gruplarına göre dağılımı şöyle:

14 yaş ve altı 2 çocuk işçi, 15-17 yaş arası 3 çocuk/genç işçi, 18-29 yaş arası 27 işçi, 30-49 yaş arası 64 işçi, 50-64 yaş arası 51 işçi, 65 yaş ve üstü 8 işçi, yaşını bilmediğimiz 8 işçi hayatını kaybetti.

Nisan ayında iş cinayetlerinin nedenlerine göre dağılımı şöyle:

Ezilme, Göçük nedeniyle 35 işçi; Zehirlenme, Boğulma nedeniyle 32 işçi; Trafik, Servis Kazası nedeniyle 27 işçi; Kalp Krizi, Beyin Kanaması nedeniyle 16 işçi; Yüksekten Düşme nedeniyle 13 işçi; Şiddet nedeniyle 13 işçi; Elektrik Çarpması nedeniyle 7 işçi; İntihar nedeniyle 6 işçi; Kesilme, Kopma nedeniyle 4 işçi; Nesne Çarpması, Düşmesi nedeniyle 3 işçi; diğer nedenlerden dolayı 7 işçi hayatını kaybetti.

2024 yılının Nisan ayında iş cinayetlerinde hayatını kaybeden 163 işçinin isimleri:

Ali Üstüntaş, Cennet İnci, Ali Çine, Murat Gengeç, Neşet Kaya, Nuri Yılmaz, Halil İbrahim Keskin, Soner Doğan, Hüseyin Altunbaş, İdris Yardımcı, Bayram Ali Uyar, Muhibullah Rahmani, Polat Baran, İdris Baran, Abdullah Keskin, Zeynettin Çakıl, Zozan Sakin, Serkan Çakıl, Bünyamin Çakıl, Zekeriya Şanlı, Yakup Şeker, Şaban Çetinkaya, İsmail Dikmen, Zeki Sezgin, Tacettin Başkan, Hakkı Özhun, Mehmet Samur, Aytaç Altıok, Orhan Ünal, Metin Cin, Hakkı Şenkal, Ömer Karakaya, Mehmet Karaboğaz, Mehmet Gürler, Nezir Saraç, Mustafa Acar, Mustafa Özcan, Oğuz Bozkurt, Muhammed Ali Bilal, Remzi Taş, Abdülkadir Çelik, Halit Gürpınar, Fevzi Yıldız, Soner Korkut, Serkan Demir, Lütfü Yılmaz, Ö.Erkan Yalçın, Hüseyin Keskin, Abdullah Usluca, Murat Karadağ, Metehan Kabasakal, Bülent Özkan, İbrahim Varol, Fahri Arı, Mustafa Söğüt, Sait Ceylancı, Abdurrahman Ateş, Kerim Kontaş, Kadir Yıldız, Muhammed Gül Yıldız, Veysel Çorlu, Tahir Ödemiş, Sefer Arslan, İsmail Tepebaşı, Ercan Özer, Avni Kuş, Cemal Sevim, Yaşar Yarankuyu, Turgut Oral, H.D., Adem Aydoğdu, Şükrü Çöp, Murat Değirmenci, Murat Aydoğan, İbrahim Yabancı, Süleyman Sevimli, Ahmet Coşkun, Çakmak Zafer Olcay, Süleyman Karaduman, Adem Özçelik, Kadir Orhanoğlu, Emrah Demiroğlu, Ahmet Sever, Yılmaz Kıhrı, Akın Kıhrı, Alparslan Salih Derelioğlu, Efe Demir, Barış Güngör, Hüseyin Ak, Musa Korkut, Fahrettin Korkut, Muhammet Ali Yıldırım, Ramazan Alpan, Sinan Yılmaz, Gökhan Yıldırım, Mahmut Emin Kaya, Cengiz Aksoy, Onur Aladağ, Ahmet Mehduş, Shir Agha Bigzade, Hacı İbrahim Karataş, İlhan Yılmaz, Rasim Yılmaz, Mazlum Turunç, İbrahim Kol, Akif Dinçer, Durmuş Kılıç, Zeynel Yırtıcı, Akif Eymür, Erhan Ç., Yaşar Yanıkyürek, Behram Kurt, Mohammed Azeez Mahdi Mahdi, Tuncay Acun, İsmail Acar, İlyas Çelik, Erol Gönenç, Özkan Kara, Nuri Taşçı, Atilla Ay, Osman Altındağ, İlknur Çetin, Yusuf Bulut, Murat Yılmaz, Alaeddin Albaba, Muratcan Karaokur, Sait Duru, Sefa Şerif Efe, Fikret Taşgın, Muhammet Kaan Akbulak, Tolunay Tatar, Ahmet Kartal, Ahmet Uzun, Atanur Aladağ, Gökay Tevlek, Mehmet Okumuş, Gökhan Akbulut, Binali Çayır, Şivan Dolu, Özkan Baş, Yonuz Turan, Ender Duran, Kamuran Üçgül, Gökhan Özer, Emrah Büke, Turan Aslan, Onur Aksoy, Ercan Dursun, Mehmet Sinan Kubat, Gürkan Gençer, Mustafa Öztürk, Mehmet Şahan, Ayşe Yıldız, Şemse Dağlı, Nurhan Doğan, Erol Çolak, Hasan Meriç, Ercan T., Zekeriya Korkmaz, Ersan Tunç, Melik Kılıç, Hüsnü Çoban ve ismini öğrenemediğimiz bir işçi...

(VC)