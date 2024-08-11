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Yayın Tarihi: 11 Ağustos 2024 12:21
 ~ Son Güncelleme: 11 Ağustos 2024 12:28
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İSİG' Meclisi'nden gıda işkolunda iş cinayetleri raporu

İSİG Meclisi’nin raporuna göre gıda işkolunda son 11 yılda en az 407 işçi çalışırken hayatını kaybetti.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
İSİG' Meclisi'nden gıda işkolunda iş cinayetleri raporu

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi (İSİG), 2013 ile 2024’ün ilk 7 ayı arasında gıda sektöründe yaşanan iş cinayetleri raporunu açıkladı.

Raporda, 2013’ten bu yana en az 407 gıda işçisinin çalışırken hayatını kaybettiği aktarıldı. Yaşamını yitiren 407 işçinin 374’ünün erkek, 33’ünün kadın, 24’ünün çocuk ve 28’inin de göçmen işçi olduğu bilgileri paylaşıldı.  

Raporda, yaşanan ölümlerin en yüksek olduğu kent 42 işçi ölümüyle İstanbul oldu. Raporda, gıda işçilerinin ölüm sebeplerinin yüzde 20’si ezilme ve göçük, yüzde 17’si trafik ve servis kazası, yüzde 11’i yüksekten düşme, boğulma ve zehirlenme iken yüzde 9’u da patlama ve yanmadan kaynaklandığı ifade edildi.  

(AD)

İSİG gıda
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