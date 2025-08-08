ÎSÎG: Di meha Tîrmehê de herî kêm 204 karker mirin e

Li gorî rapora mehane a Meclîsa Tenduristiya Karkeran û Ewlehiya Kar (İSİG) di meha Tîrmehê de herî kêm 204 karker di dema karkirinê de mirine.
Bi vî awayî, di heft mehên pêşîn ên sala 2025an de hejmara karkerên ku di dema karkirinê de mirine gihîştiye 1165an. Di meha Kanûna Paşiyê de 180, di Sibatê de 124, di Adarê de 159, di Nîsanê de 156, di Gulanê de 178 û di Hezîranê de 164 karker di dema karî de mirine.
Li gorî sektoran di meha Tîrmehê de 59 karker di sektora pîşesaziyê de, 43 di xizmetê de, 48 di avahîsaziyê de û 54 jî di sektora çandiniyê mirine.
9 zarok, 9 jin û 7 koçber mirin
Di vê mehê ji karkerên ku mirine jê 9 zarok bûn.
Li gorî komên salan dabeşkirina karkeran weha ye:
- Yen temenên wan ji 14 û piçûktir , 3 zarokên karker
- Yên temenên wan di navbera 15-17yan de 6 zarok/ciwan
- Yên temenên wan di navbera 18-29yan de 47 karker
- Yên temenên wan di navbera 30-49yan de 80 karker
- Yên temenên wan di navbera 50-64an de 52 karker,
- 65 û berjortir 10 karker,
- Temenê 6 karkeran jî nehat diyarkirin.
Dîsa ji karkerên ku di vê mehê de mirine jê 9 jin û 7 jî koçber bûn. Tenê 8 (ji sedî 3.92) karker endamên sendîkayê bûn. 196 karker (ji sedî 96.08) ne sendîkayî bûn.
Bajarên mezin ên wekî Stenbol, Enqere û Îzmîr dîsa di serê lîsteyê de bû ku mirina karkeran lê pêk hatiye. Bajarên din ev in:
Eskişehir, Bursa, Antalya, Denizli, Hatay, Manisa, Dîlok, Mereş, Konya, Aksaray, Çorum, Duzce, Kutahya, Meletî, Mersin, Muğla, Rize, Samsun û Uşak.
