ÎSÎG: Di meha Tebaxê de herî kêm 226 karker mirin e

Meclîsa Tenduristiya Karkeran û Ewlehiya Kar (İSİG) rapora xwe ya meha Tebaxa 2026an aşkere kir.
Li gorî rapora İSİG di meha Tebaxê de herî kêm 226 karker di dema karkirinê de mirin e.
Di heşt mehên destpêkê yên sala 2026an de herî kêm 1509 karker di dema karkirinê de mirin e. Her weha di meha Kanûna Paşîn de 155, di Sibatê de 129, di Adarê de 151, di Nîsanê de jî 190, di meha Gulanê de 214, di Hezîranê de 228 û di Tîrmehê de 216 karker di dema karî de mirin e.
73 ji van karkeran di sektora avahisaziyê de, 58 di çandiniyê de, 45 di pîşesaziyê de û 41 jî di sektora xizmetguzariyê de dixebitîn. Tenê 7 ji wan endamên sendîkayekê bûn.
Meclîsa İSİGê, ji sedî 68ê daneyan ji çapemeniya neteweyî, ji sedî 32yê wan jî ji hevalên kar û malbatên karkaran, pisporên ewlehiya karî, bijîşkên cihê karî, sendîka û çapemeniya herêmî berhev kiriye.
Di meha Tebaxê de karker herî zêde di beşên avahîsazî, guhestin, metal û çandiniyê de mirin e.
15 zarok, 15 jin û 16 koçber mirin
Di Tebaxê de 15 karkerên zarok mirine. ji wan 4 temenê wan di bin 14yî de, 11 jî temenê wan di navbera 15-17yî de bûn. Li gorî raporê ji wan 2 zarok di çarçoveya Navenda Perwerdehiya Navendî(MESEM) de dixebitîn.
Karkerên koçber di bin çerxa bêewlehiyê de ne, di bin şert û mercên herî xirab de tên xebitandin.
38 karker temenê wan di navbera 18-29an de bûn, 80 karker temenê wan di navbera 30-49an de bûn, 63 karker di navbera 50-64an de û 21 karker jî temenê wan 65 û berjortir bû. Temenê 9 karkeran nehat zanîn.
Li gorî rapora di Tebaxê de 15 jin û 16 karkerên koçber jiyana xwe ji dest dan.
(HA/AY)