MAF
Dîroka Weşanê: 10 Îlon 2025 17:11
 ~ Nûkirina Dawî: 10 Îlon 2025 17:13
2 xulek Xwendin

ÎSÎG: Di meha Tebaxê de 6 zarok di dema karkirinê de mirin

Li gorî daneyên Meclîsa ÎSÎGê di vê mehê de herî kêm 192 karker mirin e. Di heşt mehên pêşîn ên sala 2025an de hejmara karkerên ku di dema karkirinê de mirine gihîştiye 1359an.

Navenda Nûçeyan a BIAyê

ÎSÎG: Di meha Tebaxê de 6 zarok di dema karkirinê de mirin

Li gorî rapora mehane a Meclîsa Tenduristiya Karkeran û Ewlehiya Kar (İSİG) di meha Tebaxê de rojanê herî kêm 6 karker di dema karkirinê de mirine.

Di vê mehê de herî kêm 192 karker mirin e.

Ji karkerên ku mirin e jê 60 di sektora pîşesaziyê, 45 çandinî, 44 avahîsazî û 43 jî di sektora xizmetê de dixebitîn.

Bi vî awayî, di heşt mehên pêşîn ên sala 2025an de hejmara karkerên ku di dema karkirinê de mirine gihîştiye 1359an. Di meha Kanûna Paşiyê de 180, di Sibatê de 124, di Adarê de 159, di Nîsanê de 156, di Gulanê de 178, di Hezîranê de 164 û di Tîrmehê de 206 karker di dema karî de mirine.

13 zarok mirin

Di vê mehê ji karkerên ku mirine herî kêm jê 13 zarok bûn. Ji wan temenê 6 karkeran di bin 14î de bûn.

Ji zarokan 6 di beşa çandiniyê de 2 di beşa metalê de û yên din jî di beşên bazirganî, buro, enerjî û beşên giştî de dixebitîn. Ji 65 salî berjortir 16 karker mirin.

Dîsa ji karkerên ku di vê mehê de mirine jê 19 jin û 6 jî koçber bûn. 6 koçber ango penaber ji Sûriye, Afganistan, Îran û Turkmenistanê hatibûn.

Ji 192 karkerên ku di meha Tebaxê de mirine jê tenê 4 (ji sedî 2.08) karker endamên sendîkayê bûn. 188 karker (ji sedî 97.92) ne sendîkayî bûn.

(HA/AY)

Cihê Nûçeyê
Stenbol
mirina karkeran İSİG Zarokên Karker
