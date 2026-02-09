ÎSÎG: Di meha Kanûna Paşîn de herî kêm 146 karker mirin e

Meclîsa Tenduristiya Karkeran û Ewlehiya Kar (İSİG) rapora xwe ya meha Kanûnê aşkere kir. Li gorî rapora İSİG di meha Kanûna Paşîn de herî kêm 146 karker di dema karkirinê de mirine.
Di meha Kanûna Paşîn de di beşên kar yên avahîsazî, metal û guhestinê de mirinên karkeran zêde bûne. Di beşa avahîsaziyê de 29, guhestin 23 û di beşa metalê de jî 16 karker mirine.
Li gorî sektoran di meha Kanûna Paşîn de 67 karker di sektora pîşesaziyê de, di sektora avahîsaziyê 31, di sektora çandiniyê de 12 û di sektora xizmetê de 36 karker mirine.
Li bajarên ku herî zêde karker lê mirine ev in: Stenbol, Kocaelî, Denîzlî, Antalya, Aydin, Bursa, Amed, Dîlok, Îzmîr, Enqere, Erzîrom û Sakarya.
4 zarokên karker mirin
Di meha Kanûna Paşîn de ji karkerên ku mirine jê herî kêm 4 zarok, 6 jin û 4 jî penaber/koçber bûn.Karkerên koçber ji Sûriye, Iraq, Misir û li Cezayîrê hatibûn.
Her weha ji karkerên ku mirine tenê du jê endamên sendîkayê bûn. 144 karker bê sendika bûn.
(NÖ/AY)