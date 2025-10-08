TÜRKÇE ENGLISH
NÛÇE
Dîroka Weşanê: 8 Cotmeh 2025 13:34
 ~ Nûkirina Dawî: 8 Cotmeh 2025 13:36
2 xulek Xwendin

ÎSÎG: Di meha Îlonê de herî kêm 206 karker mirin e

Di meha Îlonê de ji karkerên ku mirine jê 9 zarok, 14 jin û 9 jî penaber/koçber bûn. Tenê karkerek endamtiya wî/wê ya sendîkayê hebû.

Navenda Nûçeyan a BIAyê

TRTürkçesini Oku ENRead in English

TRTürkçesini Oku ENRead in English
ÎSÎG: Di meha Îlonê de herî kêm 206 karker mirin e

Li gorî rapora mehane a Meclîsa Tenduristiya Karkeran û Ewlehiya Kar (İSİG) di meha Îlonê de herî kêm 206 karker di dema karkirinê de mirine. Ev jî tê wê wateyê ku di meha Îlonê de her roj 7 karker mirin e.

Her weha di neh mehên pêşîn ên sala 2025an de hejmara karkerên ku di dema karkirinê de mirine gihîştiye 1566an. Di meha Kanûna Paşiyê de 180, di Sibatê de 124, di Adarê de 159, di Nîsanê de 156, di Gulanê de 178 di Hezîranê de 164, di Tîrmehê de 207 û di meha Tebaxê de 192 karker di dema karî de mirine.

Li gorî sektoran di meha Îlonê de 64 karker di sektora pîşesaziyê de, 49 di xizmetê de, 44 di avahîsaziyê de û 49 jî di sektora daristan û çandiniyê mirine.

9 zarok, 14 jin û 9 koçber mirin

Di meha Îlonê de ji karkerên ku mirine jê 9 zarok, 14 jin û 9 jî penaber/koçber bûn. Tenê karkerek endamtiya wî/wê ya sendîkayê hebû.

Li gorî komên salan dabeşkirina karkeran weha ye:

  • Yen temenên wan ji 14 û piçûktir , 3 zarokên karker

  • Yên temenên wan di navbera 15-17yan de 6 zarok/ciwan

  • Yên temenên wan di navbera 18-29yan de 36 karker

  • Yên temenên wan di navbera 30-49yan de 90 karker

  • Yên temenên wan di navbera 50-64an de 53 karker,

  • 65 û berjortir 9 karker,

  • Temenê 9 karkeran jî nehat diyarkirin.

(HA/AY)

İSİG mirina karkeran
