ÎSÎG: Di meha Cotmehê de herî kêm 169 karker mirin e

Li gorî rapora mehane a Meclîsa Tenduristiya Karkeran û Ewlehiya Kar (İSİG) di meha Cotmehê de herî kêm 169 karker di dema karkirinê de mirine.
Her weha di deh mehên pêşîn ên sala 2025an de hejmara karkerên ku di dema karkirinê de mirine gihîştiye 1737an. Di meha Kanûna Paşiyê de 180, di Sibatê de 128, di Adarê de 158, di Nîsanê de 156, di Gulanê de 178, di Hezîranê de 161, di Tîrmehê de 207, di Tebaxê de 192, di Îlonê de 208 û di meha Cotmehê de 169 karker di dema karkirinê de mirine.
Li gorî sektoran di meha Cotmehê de 58 karker di sektora pîşesaziyê de, di sektora çandiniyê de 46 û di sektora xizmetê de 21 karker mirine.
Her weha ji karkerên ku mirine jê tenê 3 kes endamê sendikayê bûn.
8 zarok, 12 jin û 7 koçber mirin
Di meha Cotmehê de ji karkerên ku mirine jê 8 zarok, 12 jin û 7 jî penaber/koçber bûn.
Karkerên koçber ji Sûriye, Azerbaycan, Misir, Tirkmenistan û Ukraynayê hatibûn.
Di vê mehê de herî zêde karker di sektora çandiniyê de mirin e. Ji kesên ku mirine, jê 24 cotkar û 22 karkerên çandiniyê bûn. Avahîsazi bi 43 mirinan di rêza duyemîn de ye û veguhastin jî bi 25 mirinan di rêza sêyemîn de ye.
Di vê mehê de herî kêm 8 zarokên karker mirine. Ji wan yek temenê wî di bin 14î de bû. Her weha 14 karker jî temenê wan 65 û berjortir bû ku mirine.
(HA/AY)