TÜRKÇE ENGLISH
JTI Certified
Destpêk
Nûçe Nivîskar Galerî Pirtûkxane
Lê bigere
Kategoriyan Nîşan BideKategoriyan VeşêreKategorî
TÜRKÇE ENGLISH
Lê bigere Destpêk
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menuyê Nîşan BideMenuyê Veşêre
bianet biamag türkçe english
BEŞ
Nûçe Nivîskar Proje Pirtûkxane Galerî Di Malperê de Bigere
KATEGORÎ
MEDYA CIVAKÎ
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bulten
SAZÛMAN
Derbarê me de Peywendî Polîtîkaya KVKKyê Peymana Nepenîtiyê
NÛÇE
DW: Dîroka Weşanê: 08.10.2026 07:33 8 Cotmeh 2026 07:33
 ~  ND: Nûkirina Dawî: 08.10.2026 07:53 8 Cotmeh 2026 07:53
Xwendin Xwendin:  2 xulek

ÎSÎG: Di Îlonê de herî kêm 226 karker mirin e

Li gorî rapora Meclîsa ISIGê, di meha Îlonê de herî kêm 226 karker mirin e. Ji karkerên mirine jê 8 zarok in. Ji destpêka salê heta niha hejmara zarokên karker yên mirine gîhîşt 66an.

Navenda Nûçeyan a BIAyê

TRTürkçesini Oku ENRead in English

Navenda Nûçeyan a BIAyê

TRTürkçesini Oku ENRead in English
Dîmenê mezin bike
ÎSÎG: Di Îlonê de herî kêm 226 karker mirin e
Facebook Twitter Whatsapp Bluesky

Meclîsa Tenduristiya Karkeran û Ewlehiya Kar (İSİG) rapora xwe ya meha Îlona 2026an aşkere kir.

Li gorî rapora İSİG di meha Îlonê de herî kêm 226 karker di dema karkirinê de mirin e.

Bi vî awayî di neh mehên destpêkê yên sala 2026an de herî kêm 1736 karker di dema karkirinê de mirin e.

Her weha di meha Kanûna Paşîn de 155, di Sibatê de 129, di Adarê de 151, di Nîsanê de jî 190, di meha Gulanê de 214, di Hezîranê de 228, di Tîrmehê de 216 û di Tebaxê de 227 karker di dema karî de mirin e.

21 jin û 14 koçber bûn

Ji karkerên ku mirine jê 79 di sektora pîşesaziyê de, 54 di sektora avahîsaziyê de, 45 di çandiniyê de, û 48 jî di sektora xizmetguzariyê de dixebitîn.

Tenê 7 ji wan endamên sendîkayekê bûn. 219 karker endamê tu sendîkayan nebûn.

Her weha ji karkerên ku di dema karî de mirine jê 21 jin û 14 jî koçber bûn. Karkerên koçber ji Sûriye, Azerbaycan, Turkmenistan, Bulgaristan, Iraq, Rûsya û Ûkraynayê hatibûn.

Di neh mehan de 66 karkerên zarok mirine

Li gorî raporê ji 226 karkerên di vê mehê de mirine jê 8 zarok in. Ji wan 5 zarok temenê wan di bin 14î de bû û sê jî di navbera 15 û 17an de bûn.

Mirina sê zarokan di sektora çandiniyê de û yên din jî di sektorên xurek, tekstîl, metal û avahîsaziyê de pêk hat.

Di neh mehên destpêkê ên sala 2026an de 66 zarok di dema karkirinê de mirine.

(HA/AY)



Cihê Nûçeyê
Stenbol
mirina karkeran İSİG
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
Biçe serûpelê