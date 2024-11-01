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Yayın Tarihi: 1 Kasım 2024 11:00
 ~ Son Güncelleme: 1 Kasım 2024 11:04
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1 KASIM DÜNYA KOBANÎ GÜNÜ

“IŞİD’e karşı Kürt halkının, 134 günlük direnişini selamlıyoruz”

İnsan Hakları Derneği, Kobanî Günü’nün 10. yıldönümünde yazılı bir açıklama yayımlayarak savaşa ve çatışmalara karşı barış mücadelesini sürdüreceğini duyurdu.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
“IŞİD’e karşı Kürt halkının, 134 günlük direnişini selamlıyoruz”
Fotoğraf: sendika.org

1 Kasım, 2014 yılında Avrupa Birliği Türkiye Yurttaş Komisyonu (EUTCC) ve Peace Camping inisiyatifi tarafından IŞİD'e karşı yapılan, "Kobanî ve insanlık için küresel seferberlik" çağrısıyla "Dünya Kobanî Günü" olarak ilân edildi.

Dünya Kobanî Günü çağrısını Nobel Barış Ödülü sahibi, insan hakları savunucusu Adolfo Perez Esquivel ve Amerikalı filozof ve dilbilimci Prof. Noam Chomsky'nin de aralarında olduğu dünyanın farklı ülkelerinden 130 akademisyen, yazar ve gazeteci yapmıştı.

Kobanî Günü'nün 10. yıldönümü için İnsan Hakları Derneği (İHD) Genel Merkezi yazılı bir açıklama yayımlayarak “İnsan hakları savunucuları olarak IŞİD’e karşı Kürt halkının, 134 günlük direnişini selamlıyoruz. Tüm dünyada barış ve demokrasi isteğimizi bir kez daha dile getiriyoruz,” dedi.

Barış ve demokrasi isteği

İHD’nin açıklaması özetle şöyle:

“1 Kasım tarihi, dünyada, barış ve insan haklarını savunan herkes için önemli bir gün. Çünkü bir grup akademisyen, Nobel Barış ödül almış yazar ile bir grup insan hakları savunucusu ve sivil toplum örgütü, 1 Kasım tarihini Dünya Kobane Günü olarak ilan ettiler. Bizler, insan hakları savunucuları olarak IŞİD’e karşı Kürt halkının, 134 günlük direnişini selamlıyoruz. Tüm dünyada barış ve demokrasi isteğimizi bir kez daha dile getiriyoruz.

“İnsan Hakları Derneği kurulduğu günden beri Ortadoğu’da ve coğrafyamızda ısrarla ve inatla barış hakkını savunmaya devam etmiştir. Sivil alanın daraltıldığı, insan hakları savunucularının baskı altına alındığı, ifade ve toplantı hakkının yok sayıldığı son yıllarda da İnsan Hakları Derneği barışın nefesi olmaya çalıştı.

“Bijî Aşitî”

“Kürt meselesinde demokratik ve barışçıl politikaların konuşulmasına barış eylemlerimizle vesile olduğumuzu düşünüyoruz. Henüz somut adımlarla örülen bir barış sürecinden çok uzakta olsak bile barışın konuşuluyor olmasına da değer ve önem verdiğimizi tekrar belirtiyoruz. Her toplumsal mücadelede olduğu gibi barış mücadelesinde de yeni koşullara uygun mücadele yöntemlerini geliştirmek ve bir üst aşamaya mücadeleyi taşımak gerektiğini düşünüyoruz. İHD kendi kurullarında son gelişmeler ışığında yapmış olduğu değerlendirmelerde, bundan sonraki süreçte barış mücadelesini başka araçlarla ve yöntemlerle daha etkili bir şekilde sürdürme kararına varmıştır.

“1 Kasım Kobane günü vesilesi ile tekrardan Kobane gününü kutluyoruz. Kobane’de ve IŞİD’in saldırdığı diğer bölgelerde yaşanan ağır insan hakları ihlallerinin ve sorumlularının ortaya çıkarılmasını, uluslararası ceza mahkemesinde soykırım suçu yargılamalarının yapılması için tüm kamuoyunu çaba sarf etmeye çağırıyoruz. Savaşa ve çatışmalara karşı barış mücadelemizi ısrarla sürdüreceğimizi belirtiyoruz. Bijî Aşitî / Yaşasın Barış.” (TY)

Haber Yeri
İstanbul
1 Kasım Dünya Kobanî Günü IŞİD ihd Kobanî
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/haber/erdogan-kobani-davasini-hatirlatti-hak-ettikleri-cezalara-carptirildilar-300566
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31 Ekim 2022
/haber/kobani-ve-gezi-davalariyla-kendi-suclarinin-ustunu-ortmek-istediler-269285
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