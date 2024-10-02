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DÜNYA
Yayın Tarihi: 2 Ekim 2024 21:33
 ~ Son Güncelleme: 2 Ekim 2024 22:19
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"IŞİD Karşıtı Operasyon" sona erecek ama ABD Irak ve Suriye'den çekilmeyecek

ABD ve Irak arasında varılan anlaşma uyarınca ABD'nin Irak topraklarında sürdürdüğü IŞİD'e karşı "Birleşik Ortak Görev Gücü-Operasyon Doğal Kararlılık"ın Irak'taki bölümü eylül 2025'te son bulacak, ikinci aşamada eylül 2026'ya kadar Suriye'deki misyon desteklenecek ve yeni bir ortak mekanizma kurulacak.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
"IŞİD Karşıtı Operasyon" sona erecek ama ABD Irak ve Suriye'den çekilmeyecek
Irak'ta "el-Esad" askeri üssünde ABD birlikleri topçu eğitiminde/ABD Ordusu

ABD Savunma Bakanlığı Sözcüsü, IŞİD'i yenmek için Irak'ta yürütülen askeri misyonun eylül 2025'te sona ereceğinin duyurulmasının ardından, ABD güçlerinin ülkeden tamamen çekilmeyeceklerini açıkladı.

Pentagon Basın Sekreteri Yardımcısı Sabrina Singh, düzenlediği basın toplantısında gazetecilere "ABD Irak'tan çekilmiyor" dedi. Singh,  "Sizinle paylaşabileceğim sayılar ve paylaşabileceğim yerler yok, ancak ülke içindeki ayak izimizin değişeceğini söylemek gerekir." dedi.

Singh'in açıklaması, IŞİD'in Irak'a yönelik saldırısına karşı Görev Gücü'nün kurulmasından on yıl sonra, "Birleşik Ortak Görev Gücü-Operasyon Doğal Kararlılık" adı verilen harekatı iki aşamada sona erdirmek üzere ABD ve Irak hükümetleri arasında varılan anlaşmanın kamuoyuna duyurulmasının ardından geldi.

Sürecin aşamaları

OVD'de Albert L. imzasıyla sürecin ilk aşamasında koalisyonun Irak'taki askeri misyonunun en geç eylül 2025 sonuna kadar tamamlanacağı ve "Irak güçlerini destekleyecek ve IŞİD üzerindeki baskıyı sürdürecek şekilde ikili güvenlik ortaklıklarına geçilece[ği]" bildirildi.

İkinci aşamada, eylül 2026'ya kadar koalisyonun Kuzeydoğu Suriye'deki İslam Devleti karşıtı misyonu kolaylaştırılacak ve Irak, ABD ve diğer koalisyon üyeleri bu misyonu destekleyecek bir mekanizmanın oluşturulması konusunda koordine olacak.

Müzakerelerin başlaması

ABD, Ocak'ta İran destekli milislerin Irak ve Suriye'de konuşlu ABD birliklerine yönelik saldırıları ve ABD'nin misillemeleri sürerken, koalisyonun geleceği konusunda Irak hükümetiyle müzakerelere başlayacağını duyurmuştu.

Dışişleri Bakanlığından bir yetkili geçtiğimiz cuma günü, "Bu geçiş IŞİD'i Yenmek İçin Küresel Koalisyon'un sonu değil" dedi. “Koalisyon, bölgede ve dünya çapında IŞİD'e karşı uzun vadeli çabaları desteklemeye devam edecek ve Irak Hükümeti, 'IŞİD'i Yenmek İçin Küresel Koalisyon'un kritik bir üyesi ve bu tehdidin farkında olarak, IŞİD tehdidinin doğası ve ciddiyeti konusunda Amerika Birleşik Devletleri ve koalisyon üyeleriyle istişareye devam edecek.”

(AEK)

Haber Yeri
Washington D. C.
abd IŞİD Karşıtı Uluslararası Koalisyon Irak-ABD ilişkileri
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