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Yayın Tarihi: 19 Aralık 2023 20:12
 ~ Son Güncelleme: 19 Aralık 2023 20:50
1 dk Okuma

IŞİD'in "Şam vilayet sorumlusu" olduğu iddia edilen kişi Mersin'de yakalandı

IŞİD'in "Şam Vilayeti İdari ve Mali Sorumlusu" olduğu iddia edilen "Huzeyfe El Muri" adlı kişi Mersin'de yakalandı. Operasyonun MİT ve Emniyet Genel Müdürlüğü eşgüdümüyle yapıldığı ileri sürüldü.

Mersin
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Mersin
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Görseli Büyüt
IŞİD'in "Şam vilayet sorumlusu" olduğu iddia edilen kişi Mersin'de yakalandı
Geçtiğimiz yıl yapılan "IŞİD operasyonu"ndan/AA

IŞİD'in "Şam Vilayeti İdari ve Mali Sorumlusu" olduğu iddia edilen Huzeyfe El Muri adlı kişinin sabah erken saatlerde Mersin'de yakalandığı bildirildi.  

Anadolu Ajansı'nın haberine göre, El Muri, MİT ve Emniyet Genel Müdürlüğü'nün eşgüdümü ile yürütülen operasyon sonunda ele geçirildi. 

Operasyonda, önemli miktarda döviz ve Türk lirasının da ele geçirildiği bildirildi.

(AEK)

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/haber/isid-turkiyenin-gizli-amaclari-icin-kullanilan-bir-orgut-288867
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/haber/avukat-kurt-kiz-cocugunu-kaciran-isid-li-gozaltina-bile-alinmadi-287104
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/haber/ilham-ahmed-turkiye-nin-saldirilari-isid-le-mucadelemize-zarar-veriyor-286825
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“Mütalaada neden IŞİD yer almıyor?”
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