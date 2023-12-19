IŞİD'in "Şam vilayet sorumlusu" olduğu iddia edilen kişi Mersin'de yakalandı

IŞİD'in "Şam Vilayeti İdari ve Mali Sorumlusu" olduğu iddia edilen "Huzeyfe El Muri" adlı kişi Mersin'de yakalandı. Operasyonun MİT ve Emniyet Genel Müdürlüğü eşgüdümüyle yapıldığı ileri sürüldü.