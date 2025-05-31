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Yayın Tarihi: 31 Mayıs 2025 01:15
 ~ Son Güncelleme: 31 Mayıs 2025 02:01
2 dk Okuma

SOHR 1 ÖLÜ 3 YARALI BİLDİRDİ

IŞİD'den Ahmed eş-Şara yönetimi güçlerine silahlı saldırı

Bir dönem Suriye ve Irak'ın büyük bir bölümünü elinde tutan Irak ve Şam İslam Devleti (IŞİD) , 2017 sonlarında Irak ve 2019'un başlarında Suriye'de büyük ölçüde yenilgiye uğratıldıktan sonra ilk kez Şam'daki eski El-Kaideci Ahmed eş-Şara yönetimine karşı eyleme geçti.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
IŞİD'den Ahmed eş-Şara yönetimi güçlerine silahlı saldırı
2022'den bu yana toparlanma gayretindeki IŞİD güçleri/Fotoğraf: @Yazidisto, X

IŞİD, güney Suriye'de Şam güçlerine yönelik iki saldırının sorumluluğunu üstlendi. Saldırılardan birinin hedefinde Beşar Esad iktidarının devrilmesinden bu yana IŞİD'in ilk kez yöneldiği Suriye ordu güçleri vardı.

Euronews'un haberine göre, IŞİD açıklamasında "dönek rejim" olarak adlandırdığı Şam'daki geçici yönetimin aracını "bir bombayla hedef aldığını" ve patlamada "yedi askerin öldüğü veya yaralandığı"nı söyledi.

Açıklamaya göre, saldırı "geçtiğimiz perşembe günü" güneydeki Dürziler'in etkin olduğu Süveyda ilindeki el-Safa bölgesinde gerçekleşti.

Grup, bir başka açıklamayla da, bu hafta Türkiye destekli Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) güçlerini hedef alan başka bir bombalı saldırının gerçekleştiğini ve bu saldırıda bir savaşçının öldüğünü ve üçünün de yaralandığını iddia etti.

Şam yönetimi, bu iddialara ilişkin yorumda bulunmadı. Özgür Suriye Ordusu'nun sözcüsü de görüş belirtmesi talebini yanıtsız bıraktı.

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi (SOHR) de doğruladı

Londra'da yerleşik Suriye İnsan Hakları Gözlemevi (SOHR), hükümet güçlerine yönelik saldırıda bir sivilin öldüğünü ve üç askerin yaralandığını söyledi. SOHR eylemi, aralıkta Esad ailesinin 54 yıllık yönetiminin sona ermesinden bu yana IŞİD'in üstlendiği "Suriye güçlerine yönelik ilk saldırı" olarak niteledi.

Bir dönem Suriye ve Irak'ın büyük bölümünü kontrol eden IŞİD, geçmişte karşı karşıya geldikleri El Kaide'nin Suriye kolunun başı olan geçici Cumhurbaşkanı Ahmed eş-Şara liderliğindeki yeni yönetime karşı olduğunu ilan etmişti.

IŞİD son aylarda ülkenin kuzeydoğusunda ABD öncülüğündeki müttefik güçlerin desteklediği Kürt güçlerin liderliğindeki Suriye Demokratik Güçlerine (SDG) yönelik saldırıların sorumluluğunu da  üstlenmişti.

(AEK)

Haber Yeri
Şam
Suriye ışid
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