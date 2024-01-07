İsias'ta ara karar | Sanıkların tutukluluk halinin devamına...

Adıyaman'da, 6 Şubat'taki depremlerde yıkılan ve 72 kişinin öldüğü İsias Otel'e ilişkin 5'i tutuklu, 11 sanığın yargılandığı dava dün de devam etti.

3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde 3 Ocak’ta başlayan ve dört gündür süren duruşmada sanık ve tanıklar dinlendi.

Otel sahibi tutuklu sanık Ahmet B., ilk gün yaptığı savunmayı tekrar etti ve suçsuz olduğunu "Eğer deprem 7.7 yerine 7.2 şiddetinde olsaydı otel yıkılmayacaktı" dedi.

"7.7 yerine 7.2 olsaydı binam yıkılmayacaktı"

Sanık Ahmet B., daha önce olan depremde otelde bir çatlak dahi meydana gelmediğini iddia etti ve ekledi:

"Tek tip demir kullanıldı denilmesini kabul etmiyorum. 18'lik, 22'lik, 12'lik ve 8'lik demirlerim var. En ince demirlerim de 8’lik demir. Hep kum üzerinde duruldu. Bütün yapılarda, imar kanunlarına göre tavan tabyalarında aspolen kullanılıyor. Bu malzeme çok hafif, dolayısıyla herhangi bir darbede de o aşağı düştüğü zaman yaranmaya sebebiyet vermemesi için hafif bir malzemedir. Tavanlarda da kullanılır. Bizim kolonlarımız ortada benim kolon ve kirişlerimden örnekler, numuneler alınmış.

Bugünün değerlerini bile karşılayacak düzeyde ben belgelerle konuşuyorum. Dolayısıyla bana ve evlatlarıma atılan suçlamaların hiçbirini kabul etmiyorum. Ben işimi düzgün yaptım. Eğer 7.7 şiddetinde deprem olmasaydı binam yıkılmayacaktı. Binam şu anki yönetmeliklerde 7.2 şiddetine dayanacak düzeyde. Eğer deprem 7.7 yerine 7.2 şiddetinde olsaydı binam yıkılmayacaktı. Daha önce bölgede olan 7.2 şiddetinde bir depremde benim binamda sıva bile çatlamamıştı. Ben otelimde nasıl malzeme kullandığımı biliyorum. Benim mühendislerim binayı en sağlam şekilde yapmışlardır. Eğer bir tek İsias yıkılmış olsaydı, enkazın başına gider, hayatımı sonlandırırdım."

"Depremin acısını ben de yaşadım"

Kendisinin hiç kusurunun olmadığını öne süren sanık Ahmet B., "Depremde 850 bin bina yıkıldı, 52 binden fazla ölü var. Benim binamda da 72 kişi öldü. Ben de kahroldum. Yaşayamıyorum. Acıyı yaşıyorum. Yaşayan bir ölüyüm. Depremin acısını ben de yaşadım. Ailemden 300 kişi hayatını kaybetti. Ben de deprem sırasında yaralandım. 73 yaşındayım. Deprem günü su yok, kalacak yer yok. Ben ilk başta buradan ayrılmam dedim ama daha sonra ailemin isteğiyle Aksaray’a gittim, kaçmadım. Kaçan insan teslim olur mu? Ben ve evlatlarım kendimiz teslim olduk" dedi.

"Ben suçsuzum, tek suçlu deprem"

"Eğer bu şiddette bir deprem 10 sene önce olsaydı, 10 sene önce bu felaketi yaşamayacaktık" diyen B., şöyle devam etti: "Bu kaç yılın biriken enerjisiydi. Bu depremin geçtiği fay, bir tek İsias’ın altında oluşmamıştır. Tüm Adıyaman’dan geçen fayda yıkım olmuştur. Biz suçlu değiliz, bize atılan iftiraların hepsini reddediyorum. Otelimde hayatını kaybeden yavruların hepsinin acısını ben de yaşıyorum.

Benim ailelere hiç sözüm yok, ne deseler haklılar ama yüce adaletimize de güveniyorum. Bizim iftiralara değil, adalete ihtiyacımız var. Bu arada ben suçlu olmadığım için pişman değilim. Ama acım çok büyük. Eğer acımı pişmanlık olarak kabul edeceklerse eyvallah. Ben suçsuzum. Tek suçlu deprem. Benim 7 tane ameliyat olmam gerekiyor. Rahatsızlıklarımdan dolayı tahliyemi talep ediyorum.”

Duruşma nisan ayına ertelendi

Ardından sanık avukatları savunma yaptı. Dosyadaki raporların yetersiz olduğunu, otelin bitişiğindeki binalarda da araştırmaların yapılması gerektiğini belirten avukatlar, sanıkların suçsuz olduğunu savundular.

Kuzey Kıbrıs adına duruşmada bulunan avukat Çetin Arslan, bu duruşmada katılma talebinde bulunmayacaklarını, gerekli evrakları hazırladıktan sonra değerlendireceklerini söyledi.

Mahkeme heyeti saat 19.45'te ara kararını vermek üzere duruşmaya ara verdi ve saat 22.00'de son oturum yeniden başladı.

Tutuklu sanıklardan Ahmet B., Fatih B., Efe B., Erdem Y.ve Halil B.'nın tutukluluğunun devamına, tutuksuz yargılanan sanıkların ise tutuksuzluk halinin adli kontrol ile devamına, sanıkların mahkemeye getirilmesi talebinin reddine karar verildi.

Mahkeme heyeti ayrıca, MOBESE kayıtlarının istenmesine, kamu görevlilerinin dosyasının akıbetinin savcılığa sorulmasına, farklı cezaevine gönderilmemelerine yer olmadığına ve tanıklardan Mustafa Murat Ahmet Kuştepe'nin zorla duruşmaya getirilmesine karar verdi.

Duruşma, 26 Nisan 2024'e ertelendi.

(RT)