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Yayın Tarihi: 4 Nisan 2024 16:21
 ~ Son Güncelleme: 4 Nisan 2024 16:33
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İsias Oteli davasında tutuklu 5 sanıktan 2'si tahliye edildi

Otelin sahibi A.B.'nin oğlu E.B. ile otelin fenni mesulü inşaat mühendisi H.B., "yurt dışı yasağı" ve "haftada bir gün imza atma" şeklindeki adli kontrol şartlarıyla tahliye oldu.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
İsias Oteli davasında tutuklu 5 sanıktan 2'si tahliye edildi

Adıyaman'da, Maraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerde yıkılan ve 72 kişinin hayatını kaybettiği İsias Oteli'ne ilişkin davada yargılanan 5 tutuklu sanıktan 2'si tahliye edildi.

Adıyaman 3. Ağır Ceza Mahkemesince yapılan tutukluluk incelemesinde, tutuklu bulundukları süre ve celse arasında dosyaya giren bilgi ve belgeler dikkate alınan tutuklu sanıklardan otelin sahibi A.B.'nin oğlu E.B. ile otelin fenni mesulü inşaat mühendisi H.B., "yurt dışı yasağı" ve "haftada bir gün imza atma" şeklindeki adli kontrol şartlarıyla tahliyesine karar verildi.

Mahkeme heyeti, diğer tutuklu 3 sanığın mevcut halinin devamına hükmetti.

Ne olmuştu?

Depremin yaşandığı 6 Şubat’ta İsias Otel’de 39’u turnuva için Kuzey Kıbrıs’tan gelen voleybolcu, öğretmen, antrenör; 47’si ise Türkiye Turist Rehberleri Birliği organizasyonuyla eğitim gezisinde olanlar konaklıyordu. 86 kişinin konakladığı otelde 1’i personel olmak üzere toplam 72 kişi hayatını kaybetti.

Otel ile ilgili Karadeniz Teknik Üniversitesi bilirkişi raporu hazırladı. Rapora göre betonun kalitesi bariz bir şekilde düşüktü, demir kalınlığı da standardın çok altındaydı.

Zemin etüdü yapılmamıştı ve binanın yapımında yasak olmasına rağmen dere kumu kullanıldı. Binanın zemin raporu, statik hesap ve statik projesinin de bulunmuyordu.

9 kat olarak inşa edilen yapıya 2016’da ruhsat alınmadan bir kat daha eklenmişti. Bina ilk olarak 1991’de apartman olarak tasarlanmıştı ancak ruhsat çıkartılarak otele çevrildi.

Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı iddianamesinde hazırladı yapı sahiplerinden A.B., M.F.B. ve E.B., Fenni Mesul ve Statik Proje Müellifi E.Y., Statik Proje Müellifi H.B. tutuklandı.

B.A., H.A., M.G., S.Z., Ş.Ö. ve U.B. adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

İddianamede şüphelilerin “bilinçli taksirle birden fazla insanın ölümüne ve yaralanmasına neden olma” suçundan 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 85/2, 22/3 maddeleri uyarınca alt sınırdan uzaklaşmak suretiyle 22 yıl 5 aya kadar cezalandırılmaları talep ediliyor.

(HA)

isias otel davası isias hotel İsias Oteli
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/haber/isias-otel-davasinin-ucuncu-gununde-taniklar-dinlendi-290212
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/haber/isias-davasi-ikinci-gununde-cocuklarimizi-kum-yiginina-gomduler-290149
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/haber/isias-otel-in-sahibi-iftiralari-kabul-etmiyorum-290076
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/haber/isias-otel-davasi-yarin-basliyor-290055
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/haber/isias-otel-insaatinin-denetleme-gorevlisi-tutuklandi-276530
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/haber/isias-otel-de-olen-cocuk-voleybolcular-icin-sosyal-medyada-adalet-cagrisi-275637
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