İsias Otel'in sahibi: İftiraları kabul etmiyorum

Adıyaman'da, 6 Şubat depreminde yıkılan 72 kişinin hayatını kaybettiği İsias Oteli'ne ilişkin 5'i tutuklu 11 sanığın yargılandığı davanın ilk duruşması başladı.

Adıyaman 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşma salonun küçüklüğü nedeniyle

adliyenin zemin katındaki konferans salonuna alındı.

Kimlik tespitiyle başlayan duruşmaya, sanıklar Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlandı.

"Kolon kesilmesi söz konusu değil”

Duruşma, otel sahibi Ahmet B.’nin savunması ile başladı. Kendisinin müteahhit değil iş insanı olduğunu ve binasında söylenenleri yaptığını savunan Bozkurt, “Kolon kesilmesi söz konusu değil” dedi.

Sanık B., çok sağlam bir bina yaptırdığını, malzemeden kaçınılmadığını, kaçak kat ve kolon kesilmesi gibi iddiaların doğru olmadığını söyledi.

Fazladan kat çıkılması ve yan tarafa ekleme iddialarını kabul etmeyen B., otele yeniden yapılan değerlendirmelerde oteli güçlendirmeye gerek olmadığı konusunda onay aldığını belirtti.

Kat fazlası olmadığına dair belgesi bulunduğuna iddia eden B., radyan temel ve kolonların kendisinden istenilen gibi olduğunu söyledi.

Otelin aile şirketi olduğunu vurgulayan B., “İki oğlum tutuklu olanların hiçbir yetkisi yok, eğer böyle bir suç varsa sorumlusu benim. Bana atılan iftiraları, yapılan iddiaların hiçbirini kabul etmiyorum” dedi.

“Hiçbir usulsüzlük yok”

Otelinde hiçbir usulsüzlük olmadığını, kendisinin, mühendislerin ve mimarların hiçbir kusurunun olmadığını savunan B.,, şöyle devam etti: “11 ildeki depremin şiddetinin yüksek oluşundan dolayı binam yıkıldı.”

Sanık ayrıca, kendisinin suçlu olmadığını, dolayısıyla bir pişmanlığı olmadığını, sadece üzüntülü olduğunu belirtti.

“Deprem şiddetli olduğu için yıkıldı”

Verilen aranın ardından B., kendisine yöneltilen soruları yanıtladı. Kendisine sorulan soru üzerine, otel enkazına oğlu Mehmet Fatih Bozkurt’la gittiğini, enkazdan 3 gün ses geldiğini ancak gerekli teçhizat olmadığı için kendisinin bir şey yapamadığın ve binada ölenlerin depremden değil soğuktan donarak öldüklerini ileri sürdü. Bozkurt’un sözlerine salonda bulunan aileler tepki gösterdi.

B., kendisine yöneltilen diğer sorulara, "Adıyaman’ın yüzde 90’ının yerle bir oldu. Her yer ayakta olsa ve sadece İsias yıkılsaydı bütün suçlamaları kabul ederdim. Belediyeye herhangi bir katkı, bağış yapmadım, ticari ilişkim de yok. Binanın yıkılmasının binanın sağlamlığıyla ilgisi yok. Depremin şekli ve şiddetiyle alakalı" yanıtını verdi.

B.’nin ifadesinin ardından mahkeme başkanı, deprem nedeniyle yaralanan ve duruşma salonunda bulunan 4 kişinin kati raporu için adli tıp kurumuna sevk edileceğini belirterek duruşmaya ara verdi.

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Duruşma öncesi açıklama

Kuzey Kıbrıs’ta sporcu, öğretmen ve tur rehberinin de bulunduğu 72 kişinin hayatını kaybettiği otele ilişkin duruşma nedeniyle adliyede geniş güvenlik önlemi alındı.

Duruşmaya, Kuzey Kıbrıs Başbakanı Ünal Üstel, yaşamını yitiren sporcuların aileleri ile taraf avukatları katıldı.

Başbakan Üstel, adliye önündeki gazetecilere konuştu.

"Sonuçlanana kadar Adıyaman'da kalacağız"

100 kişilik heyetle Adıyaman'a geldiklerini ifade eden Üstel, şunları söyledi:

"Dava bizim için çok önemlidir. İsias Oteli davası, depreme ilişkin davalardan biridir. Dolayısıyla dava görüşülecek ve çıkacak netice hem Türkiye açısından diğer davalara emsal açısından önemlidir, hem de KKTC için çok önemlidir. Çünkü İsias davası bizim de davamızdır. Kanunlar çerçevesinde yargılama sürecinde suçluların alacakları cezalar diğer davalarda emsal olacaktır. Bundan dolayı önemlidir. O yüzden acılarımız büyüktür ve paylaşıyoruz. Dava sonuçlanana kadar Adıyaman'da kalacağız. Adaletin tecelli edeceğine inancım tamdır."

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"Tümü cinayetle yargılanmalı"

Şampiyon Melekler Derneği Başkanı Ruşen Karakaya ise amaçlarının sadece İsias Oteli'ne ilişkin davada sanıkların cezalandırması olmadığını vurguladı.

Tüm depremzedeler için Adıyaman'da bulunduklarını belirten Karakaya “Deprem bu ülkenin bir gerçeği, aktif fay hatlarında deprem olması kaçınılmazdır. Tarih yüzyıllarca bu coğrafyada depremlere tanık olmuştur ama binlerce masumun canlarını alan bizleri de diri diri öldüren depremler değildir adete toplu mezar inşa eden ve bunlara katkı sağlayan ve göz yumanlardır. İsias Oteli'ni yaratan her birey suçludur. Deprem sanıklarının tümü cinayetle yargılanmalıdır” dedi.

Şarkıcı Haluk Levent de yaşamını yitirenlerin ailelerinin yanında olmaya gayret edeceğini dile getirerek, davanın takipçisi olacağını ifade etti.

İsias Otel ayrıca soruşturulacak

Ne olmuştu? İsias Otel’de depremin yaşandığı 6 Şubat’ta 39’u turnuva için Kuzey Kıbrıs’tan gelen voleybolcu, öğretmen, antrenör; 47’si ise Türkiye Turist Rehberleri Birliği organizasyonuyla eğitim gezisinde olanlar konaklıyordu. 86 kişinin konakladığı otelde 1’i personel olmak üzere toplam 72 kişi hayatını kaybetti. Otel ile ilgili Karadeniz Teknik Üniversitesi'nin hazırladığı bilirkişi raporunda,betonun kalitesinin bariz bir şekilde düşük olduğu, demir kalınlığının standardın çok altında olduğu belirtildi.



Yapıya ilişkin zemin etüdü yapılmadığı ve binanın yapımında yasak olmasına rağmen dere kumu kullanıldığı tespit edildi.



Raporda binanın ilk olarak 1991 yılında apartman olarak tasarlandığı ancak ruhsat çıkartılarak otele çevrildiği vurgulandı.



9 kat olarak inşa edilen yapıya 2016 yılında ruhsat alınmadan bir kat daha eklendiğine dikkat çekildi.



Binanın zemin raporu, statik hesap ve statik projesinin de bulunmadığı belirtildi. Cumhuriyet Başsavcılığının iddianamesinde şüphelilerin “bilinçli taksirle birden fazla insanın ölümüne ve yaralanmasına neden olma” suçundan 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 85/2, 22/3 maddeleri uyarınca alt sınırdan uzaklaşmak suretiyle 22 yıl 5 aya kadar cezalandırılmaları talep ediliyor. Dosya çerçevesinde yapı sahiplerinden A.B., M.F.B. ve E.B., Fenni Mesul ve Statik Proje Müellifi E.Y., Statik Proje Müellifi H.B. tutuklu, B.A., H.A., M.G., S.Z., Ş.Ö. ve U.B. adli kontrol şartı ile yargılanıyor.

(RT)