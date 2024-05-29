İsias Otel ile ilgili kamu görevlilerine soruşturma izni

Adıyaman Valiliği, 6 Şubat depremlerinde yıkılan Grand İsias Otel ile ilgili Adıyaman Belediyesi’ndeki kamu görevlileri ile ilgili soruşturma izni verdi.

Maraş merkezli 6 Şubat 2023 depremlerinde yıkılan Grand İsias Otel’de, 26’sı Kuzey Kıbrıs’tan voleybol turnuvası için gelen çocuklar olmak üzere 72 kişinin hayatını kaybetmişti.

T24’ten Cengiz Anıl Bölükbaş’ın haberine göre, Adıyaman Valiliği İl İdare Kurulu, İsias Otel dava dosyasından ayrılan Adıyaman Belediyesi'nde görevli olan dönemin Belediye Başkan Yardımcısı O.B., İmar Müdürü Y.G. ve M. S. A., Ruhsat Büro Teknisyeni M.N. Ö., Ruhsat Büro Şefi M.Ç. ve Ruhsat Şefi B. H. hakkında soruşturma izni verdi.

İl İdare Kurulu’nun kararında, binanın yapısal kusurlarının ve donatı eksikliklerinin binanın yıkımına sebebiyet vermiş olabileceği belirtildi.

Kararda, denetim görevinin yerine getirilmediği, proje bilgileri ile ruhsat bilgilerinin uyuşmadığı, otele ilişkin yapı ruhsatı verilirken binanın statik projelerinin değişen kullanım durumu da dikkate alınarak ilgili tarihte yürürlükte bulunan yönetmelik koşullarına göre tekrar değerlendirilmesi gerekirken bunun yapılmadığı ve mevzuata uyulmadan yapı ruhsatı verildiği belirtildi.

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(AS)