ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
HABER
Yayın Tarihi: 29 Mayıs 2024 08:26
 ~ Son Güncelleme: 29 Mayıs 2024 08:28
1 dk Okuma

İsias Otel ile ilgili kamu görevlilerine soruşturma izni

Valiliğin İl İdare Kurulu’nun kararında, binanın yapısal kusurlarının ve donatı eksikliklerinin binanın yıkımına sebebiyet vermiş olabileceği belirtildi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
İsias Otel ile ilgili kamu görevlilerine soruşturma izni

Adıyaman Valiliği, 6 Şubat depremlerinde yıkılan Grand İsias Otel ile ilgili Adıyaman Belediyesi’ndeki kamu görevlileri ile ilgili soruşturma izni verdi.

Maraş merkezli 6 Şubat 2023 depremlerinde yıkılan Grand İsias Otel’de, 26’sı Kuzey Kıbrıs’tan voleybol turnuvası için gelen çocuklar olmak üzere 72 kişinin hayatını kaybetmişti.

T24’ten Cengiz Anıl Bölükbaş’ın haberine göre, Adıyaman Valiliği İl İdare Kurulu, İsias Otel dava dosyasından ayrılan Adıyaman Belediyesi'nde görevli olan dönemin Belediye Başkan Yardımcısı O.B., İmar Müdürü Y.G. ve M. S. A., Ruhsat Büro Teknisyeni M.N. Ö., Ruhsat Büro Şefi M.Ç. ve Ruhsat Şefi B. H. hakkında soruşturma izni verdi.

İl İdare Kurulu’nun kararında, binanın yapısal kusurlarının ve donatı eksikliklerinin binanın yıkımına sebebiyet vermiş olabileceği belirtildi.

Kararda, denetim görevinin yerine getirilmediği, proje bilgileri ile ruhsat bilgilerinin uyuşmadığı, otele ilişkin yapı ruhsatı verilirken binanın statik projelerinin değişen kullanım durumu da dikkate alınarak ilgili tarihte yürürlükte bulunan yönetmelik koşullarına göre tekrar değerlendirilmesi gerekirken bunun yapılmadığı ve mevzuata uyulmadan yapı ruhsatı verildiği belirtildi.

İsias Oteli davasında tutuklu 5 sanıktan 2'si tahliye edildi
İsias Oteli davasında tutuklu 5 sanıktan 2'si tahliye edildi
4 Nisan 2024

(AS)

isias otel davası İsias Otel
ilgili haberler
İsias Otel davasının ikinci duruşması: 20. saniyede 59 kolon çökmüş
26 Nisan 2024
/haber/isias-otel-davasinin-ikinci-durusmasi-20-saniyede-59-kolon-cokmus-294677
İsias Oteli davasında tutuklu 5 sanıktan 2'si tahliye edildi
4 Nisan 2024
/haber/isias-oteli-davasinda-tutuklu-5-saniktan-2-si-tahliye-edildi-293892
İsias'ta ara karar | Sanıkların tutukluluk halinin devamına...
7 Ocak 2024
/haber/isias-ta-ara-karar-saniklarin-tutukluluk-halinin-devamina-290241
İsias davası ikinci gününde: Çocuklarımızı kum yığınına gömdüler
4 Ocak 2024
/haber/isias-davasi-ikinci-gununde-cocuklarimizi-kum-yiginina-gomduler-290149
İsias Otel'in sahibi: İftiraları kabul etmiyorum
3 Ocak 2024
/haber/isias-otel-in-sahibi-iftiralari-kabul-etmiyorum-290076
İsias Otel inşaatının denetleme görevlisi tutuklandı
29 Mart 2023
/haber/isias-otel-insaatinin-denetleme-gorevlisi-tutuklandi-276530
ilgili haberler
İsias Otel davasının ikinci duruşması: 20. saniyede 59 kolon çökmüş
26 Nisan 2024
/haber/isias-otel-davasinin-ikinci-durusmasi-20-saniyede-59-kolon-cokmus-294677
İsias Oteli davasında tutuklu 5 sanıktan 2'si tahliye edildi
4 Nisan 2024
/haber/isias-oteli-davasinda-tutuklu-5-saniktan-2-si-tahliye-edildi-293892
İsias'ta ara karar | Sanıkların tutukluluk halinin devamına...
7 Ocak 2024
/haber/isias-ta-ara-karar-saniklarin-tutukluluk-halinin-devamina-290241
İsias davası ikinci gününde: Çocuklarımızı kum yığınına gömdüler
4 Ocak 2024
/haber/isias-davasi-ikinci-gununde-cocuklarimizi-kum-yiginina-gomduler-290149
İsias Otel'in sahibi: İftiraları kabul etmiyorum
3 Ocak 2024
/haber/isias-otel-in-sahibi-iftiralari-kabul-etmiyorum-290076
İsias Otel inşaatının denetleme görevlisi tutuklandı
29 Mart 2023
/haber/isias-otel-insaatinin-denetleme-gorevlisi-tutuklandi-276530
Sayfa Başına Git