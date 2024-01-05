İsias Otel davasının üçüncü gününde tanıklar dinlendi

Adıyaman’da, Maraş merkezli 6 Şubat depremlerinde yıkılan 72 kişinin yaşamını yitirdiği İsias Otel’e ilişkin 5’i tutuklu 11 sanığın yargılandığı dava üçüncü gününde devam etti.

Adıyaman 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmanın üçüncü gününde otelin teknik elemanı Hasan Gündüzoğlu tanık olarak dinlendi.

Sanıklarla herhangi bir akrabalık bağı olmadığını, 2008’de otelde teknik eleman olarak işe başladığını belirten Gündüzoğlu, “Ahmet B. benim işverenimdi. Son söz Ahmet Bey'in idi, Efe Bey de bir kaç yıldır otelle ilgileniyordu. Mehmet Fatih B.’nin bir ilgisi yoktu. Personelle ilgileniyordu” dedi.

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"Yapıyla ilgili demir dikme yaptık"

İddianamede geçen en üst katı bildiğini ifade eden Gündüzoğlu, “Yapıyla ilgili demir dikme yaptık. Çelik konstrüksiyondu, kutu profil döşendi. Sandviç panel içi köpük altı üstü sac, en üstü alçıpandı. Orası eskiden terastı bay bayan tuvaleti vardı. Ahmet Bey'e özeldi. Gelenler müdüriyette ağırlanıyordu. O da girişte lobideydi. Aileden gelen misafirleri, çocukları ve eşi asansörle yukarı çıkıp geliyorlardı, ama şahsen görmedim” diye konuştu.

"Kapasite artırımı yapıldığını hatırlamıyorum"

Tanık Gündüzoğlu, müştekilerin sorularını da yanıtladı.

Deprem sonrası enkazda olan beton yapının fotoğrafları gösterilerek bunun ne olduğu sorulduğunda Gündüzoğlu, fotoğraftaki parçanın yan binadan gelmiş olabileceğini söyledi.

Gündüzoğlu, her konuda önce müdürle muhatap olduğunu, sonra Efe B. ile konuşulduğunu, son kararı ise her zaman Ahmet B.'nin verdiğini ifade etti.

2014 ve 2015’te ayrı ayrı kapasite artırımı yapıldığını hatırlamadığını söyleyen Gündüzoğlu, “2016 veya 2018’de tadilata girdik. Duvar kağıtları söküldü, seramikler değişti onun gibi işler yapıldı” dedi.

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"Duvarların sağlamlığı konusunda sıkıntı yoktu”

Bir soru üzerine Hasan Aslan'ı tanıdığını, müteahhit olduğunu bildiğini ancak binanın müteahhittinin o olup olmadığını bilmediğini söyleyen Gündüzoğlu'na müşteki avukatları video gösterdi. Gösterilenlerin binaya ağırlık verip vermediği sorulduğundai ise Gündüzoğlu, “oranın teras olduğunu, betonarme olmadığını, binaya ek yük getirmediğini” ileri sürdü.

“Bu parça iki bina arasını kesmek için yapıldı. Duvarların sağlamlığı konusunda sıkıntı yoktu” diyen Gündüzoğlu, İsias Otel’in olduğu yere depremden sonra öğleye doğru gittiğini belirtti.

"Statik projesiyle kimler ilgiliydi bilmiyorum"

Gündüzoğlu, “3-4 kat gibiydi yapı, çatı kısmı da yerdeydi. Yukardaki ofiste tesisat vardı. Buranın tesisatı için bir şey yapmadım. Binadan bağımsız bir mutfak vardı bir de binanın içinde mutfak vardı” dedi.

Sanık Ahmet B.'nin sorusunu yanıtlayan tanık Gündüzoğlu, “Ahmet B.'nin genelde lobide olduğunu, odasında görmediğini, her zaman asansörle yukarı çıktığını ama nereye girdiğini görmediğini” ifade etti.

Müdafi avukatlarının sorularını da yanıtlayan tanık Gündüzoğlu, statik projesiyle kimlerin ilgili olduğunu ve işlemleri bilmediğini söyledi.

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İkinci tanık: Otel öne doğru yıkıldı

Otel personeli Zeynel Can ise, sanıklarla bir akrabalığı olmadığını; otel sahibi Ahmet B., Efe B. ve Mehmet Fatih B.’yi tanıdığını söyledi.

Deprem anını anlatan Can, depremi hissettiğinde çalıştığını ve lobide olduğunu, sarsıntıyı hissetmesiyle dışarıya, otelin doğu tarafına yola koştuğunu, bir süre gittikten sonra artık yürüyemediğini ve dışarda durduğunu anlattı. Can, otelin doğu yönünde yani öne doğru yıkıldığını söyledi ve depremde yaralanmadığını belirtti.

"Yıkılınca bayağı bir yükseklik oldu"

Oteli Ahmet B.’nin işlettiğini, Efe B.’nin depremde 4-5 ay önce geldiğini belirten Can, Efe B.’nin personel alımı için yetkisi olmadığını söyledi.

“Ahmet B.’nin otelde ofisi vardı ama kendisi arada bir çıkardı. Adıyaman’da da çok fazla durmazdı. Efe ve Mehmet Fatih B. de yukarı çıkmazdı” diyen Can oteldeki tadilat konusunda ise “Sandviç paneller yapıldı, başka da bir şey bilmiyorum” dedi.

Müşteki avukatları Can’dan sandviç panelin yapının neresinde olduğunu resimde göstermesini istedi.

Can, otelin 9 kat olduğunu ama yıkıldığında bayağı bir yükseklik oluştuğunu kaydederek moloz yığınlarının 3 katlı bir binaya tekabül ettiğini belirtti.

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"Duvarlar yıkıldı müdüriyet genişletildi"

Can, oteldeki tadilat sırasında bir duvar yıkılarak müdüriyetin iki metre kadar genişletildiğini de söyledi. Binanın hangi yöne yıkıldığı konusunda tanık Can’ın söylemleri üzerinde salonda gerginlik yaşandı.

Can, her sorulduğunda otelin hangi tarafa yıkıldığı konusunda farklı bir yön belirtti. Tanık Can’ın beyanları alınırken müşteki avukatları ile müdafi avukatları arasında tartışma yaşandı.

(RT)