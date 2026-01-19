İsias Otel davasında üç kamu görevlisine 10 yıl hapis cezası verildi

Adıyaman 1. Ağır Ceza Mahkemesi, 6 Şubat depremlerinde 72 kişinin yaşamını yitirdiği İsias Otel davasında yargılanan dönemin İmar Müdürü Mehmet Salih Alkayış, Büro Şefi Bilal Balcı ile eski Belediye Başkan Yardımcısı Osman Bulut'a "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 10 yıl hapis cezası verdi.

Üç sanık hakkında yurt dışına çıkış adli kontrolünün uygulanmasına karar verildi. Diğer sanık dönemin Adıyaman Belediyesi İmar Müdürü Yusuf Gül ile ruhsat birimi görevlisi iki sanığın beraatına hükmedildi.

Bilinçli taksir değil, olası kast

Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı, otelin yapıldığı 1993’te ruhsatına onay veren dönemin Adıyaman Belediyesi İmar Müdürü Yusuf Gül, 2001 yılındaki ikinci yapı ruhsatında imzası bulunan İmar Müdürü Mehmet Salih Alkayış, Ruhsat Büro Şefi Bilal Balcı, Dönemin Belediye Başkan Yardımcısı Osman Bulut, Yapı Kontrol Biriminde görevli Daimi İşçi Abdurrahman Karaaslan ve Ruhsat Büroda görevli Teknisyen Fazlı Karakuş hakkında dava açtı.

Başsavcılık, tüm kamu görevlisi sanıkların "Bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan cezalandırılmalarını talep etti. Aileler, sanıkların bilinçli taksirle değil olası kastla yargılanmasını talep etti.

Ailelerin talepleri Davada otelde hayatını kaybeden çocukların yakınlarından Şenay Atakan Konuklu "Umarım çocuklarımızın adaletini sağlarsınız" derken, Murat Aktuğralı "Adalet sadece olası kastla gelecek. Bunu sizin kitabınız da tüm kitaplar da söylüyor" ifadelerini kullandı. Feriha Yiğittürk "Sevdiklerimizi çocuklarımızı bizden yalan yanlış usulsüzce imza atarak bizden alan bu kişilerin olası kastla yargılanmasını talep ediyorum", Abdullah İş "Savcı mütalaa açıklarken sürekli kusuru ortaya koydu. Ama şimdi bilinçli taksir istiyor. Sanıklar olası kastla yargılansın", Mehmet Tülek "Savcının belirttiği gibi bilinçli taksir değil olası kast olması lazım. Mantıklı bir gerekçe talep ediyoruz. Her yerde bağırıyoruz, usulüne göre yargılama istiyoruz", Esra Özberkman "Söz hakkı veriyorsunuz ama bizi duyuyor musunuz emin değilim. Bu kadar suç sayıldıktan sonra halen daha bilinçli taksirden yargılanmasını anlamıyoruz. Olası kast istiyoruz" dedi.

Davada konuşan Avukat Mehmet Eren Turan, sanıkların kusur durumu netleşmeden eylemlerinin vasıflandırıldığını belirtti. Turan ayrıca, otelin ruhsata aykırı biçimde yüksekliğinin 27 metreye ulaştığını, bu durumun resmi tespitlerle sabit olduğunu ve buna rağmen gerekli işlemlerin yapılmadığını aktardı.

Mahkeme talebi reddetti

Sanık Abdurrahman Karaaslan’ın avukatı ise müvekkilinin katip olarak görev yaptığını, inşaat denetim yetkisi ve eğitimi bulunmadığını savundu. Avukat, dosyanın ‘bilinçli taksir’ değil, ‘Görevi kötüye kullanma’ kapsamında değerlendirilmesini talep etti.

Mahkeme ise dosyada yer alan bilgi ve belgelerin hüküm kurmak için yeterli olduğunu, yeniden bilirkişi raporu alınmasının yargılamaya yenilik katmayacağını belirterek talebi reddetti.

"Bilimsel raporlarla bağdaşmıyor"

Duruşma öncesinde, Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği ile Rehberler İçin Adalet Platformu, Adıyaman Adliyesi önünde bir araya geldi. Otelde 14 yaşındaki kızı Selin’i kaybeden ve Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği Başkanı Ruşen Yücesoylu Karakaya "Adalet arayışımız, gelinen aşamada savcılık makamının kamu görevlileri yönünden sunduğu mütalaa nedeniyle bugün yeni ve kritik bir eşikten geçmektedir. Söz konusu mütalaa, dosyada mevcut olan bilimsel raporlar, teknik tespitler ve açık mevzuat ihlalleriyle bağdaşmamaktadır" dedi.

"Adalet için buradayız"

Karakaya şöyle devam etti:

"Kamu görevlilerinin eylem ve ihmallerinin ‘bilinçli taksir’ kapsamında değerlendirilmesi, yaşananların hukuki ve fiili gerçekliğini karşılamaktan uzaktır. Ortada açıkça tespit edilmiş aykırılıkların farkında olunmasına rağmen görmezden gelinmesi, hukuka aykırı yapılaşmaya izin verilmesi ve insan hayatını doğrudan tehdit eden bir yapının kullanımının sürdürülmesine göz yumulması vardır. Şampiyon meleklerimize ve rehberlerimize verilmiş bir sözümüz vardır. Bu söz hukuki nitelendirme gerçeğe uygun yapılana, ‘olası kast’ kabul edilene ve tüm sorumlular hak ettikleri cezayı alana kadar sürecek bir mücadele sözüdür. Vicdanın, bilimin ve hukukun aynı noktada buluştuğu bir karar beklentisiyle, adalet talebimizi kararlılıkla sürdürmeye devam edeceğiz. Şampiyon meleklerimiz ve rehberlerimiz adına; adalet için buradayız, son nefesimize kadar da burada olacağız."

KKTC Başbakanı da katıldı

Duruşmayı KKTC Başbakanı Ünal Üstel ile CTP Genel Başkanı Sıla Usar İncirli de takip etti. KKTC Başbakanı Üstel, davaya ilişkin gazetecilere "Biz şampiyon meleklerimizi unutmadık, unutturmayacağız. Onlara söz verdik. Bu sözün gereği olarak depremin yaşandığı ilk günden itibaren Adıyaman’dayız. Adıyaman’da olmaya, haklarını sonuna kadar aramaya devam edeceğiz. Yeter ki adalet tecelli etsin" dedi.

Ne olmuştu? Maraş merkezli 6 Şubat depremlerinde Adıyaman'daki İsias Otel yıkılmış, enkaz altında kalan ve turnuva için kente gelen, aralarında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşı, voleybolcu öğrenciler ve antrenörler ile tur rehberlerinin de bulunduğu 72 kişi yaşamını yitirmişti. Otelin yıkılmasına ilişkin soruşturmada ihmali bulunan kişiler hakkında dava açılmış, ayrıca otelin ilk yapım tarihi olan 1993 yılında ruhsatına onay veren dönemin Adıyaman Belediyesi İmar Müdürü Y.G., 2001 yılındaki ikinci yapı ruhsatında imzası bulunan İmar Müdürü M.S.A., Ruhsat Büro Şefi B.B., dönemin Belediye Başkan Yardımcısı O.B., Yapı Kontrol Biriminde görevli daimi işçi A.K., Ruhsat Büroda görevli teknisyen F.K. hakkında 'Taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma' suçundan 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde de başka bir dava açılmıştı.

(AB)