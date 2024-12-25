İsias Otel davasında karar çıktı: sanıklara hapis cezası

6 Şubat 2023 Maraş depreminin ardından Adıyaman’da meydana gelen depremde yıkılan ve 72 kişinin öldüğü Grand İsias Otel davasında karar duruşması (6. duruşma) dün yapıldı. Adıyaman Adliyesi’ndeki 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada gün boyunca yapılan duruşma sonrası mahkeme kararı, bugün sabaha karşı 02:00’de açıklandı.

Mahkeme, sanıklara "bilinçli taksir" suçundan hapis cezaları verdi. Otelin sahibi Ahmet Bozkurt 17 yıl 17 ay, oğlu Mehmet Fatih Bozkurt ise 15 yıl 28 ay hapis cezası aldı.

Otelin mimarı Erdem Yıldız 17 yıl 17 ay hapis cezası alırken, otelin statik hesap raporunu hazırlayan inşaat mühendisi Halil Bağcı’ya 7 yıl 16 ay hapis cezası verildi. Sanıklardan Hasan Aslan'a 15 yıl 16 ay ve Mehmet Göncüoğlu'na da 7 yıl 16 ay hapis cezası verildi.

Davada otelin sahibi Ahmet Bozkurt, otelin yönetim kurulu üyesi olan oğlu Mehmet Fatih Bozkurt ve mimar Erdem Yıldız, “bilinçli taksirle birden fazla insanın ölümüne ve yaralanmasına neden olma” suçundan 22 yıl 6 ay hapis istemiyle tutuklu yargılanıyordu. Ayrıca sanıklar arasında tutuksuz yargılanan sekiz kişi de vardı.

Davayı KKTC Başbakanı Ünal Üstel, Başbakan Yardımcısı Turizm, Kültür, Çevre ve Gençlik Bakanı Fikri Ataoğlu, Kıbrıs Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, Kıbrıs Türk Barolar Birliği Başkanı Hasan Esendağlı ve KKTC’li avukatlar da takip etti.

Hayatını kaybeden çocukların aileleri, duruşma öncesinde ellerinde "Adalet olası kastla gelecek", "Kamu görevlileri yargılansın", "Kader değil cinayet" yazan pankartlar taşıdı.

Hayatını kaybeden çocukların ailelerinin kurduğu Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği ve Rehberler İçin Adalet Platformu üyeleri, duruşma öncesi yaptıkları basın açıklamasında tüm sanıkların "bilinçli taksirle değil, olası kastla" yargılanmasını talep etti.

Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği başkanı Ruşen Yücesoylu Karakaya, deprem sonrası İsias Otel yıkımının ve ölümlerin, yapının izin ve denetim süreçlerinden sorumlu kamu görevlilerinin görevlerini ihmal etmesi sonucunda meydana geldiğini belirtti.

İsias Otel’in deprem mevzuatına aykırı biçimde inşa edildiğine ilişkin dört bağımsız bilirkişi raporuna atıfta bulunan Karakaya, “sanıkların ‘bilinçli taksirle’ değil, 'olası kastla' yargılanmaları gerekmektedir. Çünkü bu yapı, ihmalin ötesinde, bile bile ölüme davetiye çıkarılarak inşa edilmiştir.” dedi.

Bilirkişi Raporu Davaya ilişkin İstanbul Teknik Üniversitesi ve Dokuz Eylül Üniversitesi’nden 7 akademisyen tarafından Ekim ayında hazırlanan bilirkişi raporunda, Isias Otel’in inşaatında bina statik-betonarme projelerinin deprem yönetmeliklerine uygun tasarlanmadığı, projeye aykırı olarak binaya sonradan ruhsatsız kat ilave edildiği belirtilmişti. Ruhsatsız katın 2018 yılında çıkarılan İmar Barışı Kanununa dayandırıldığı tespit edilen raporda, tutuksuz sanık inşaat mühendisi Halil B.’nin hazırladığı statik hesap raporunun, otelin deprem güvenliğini değerlendirmek için yeterli olmadığı da ortaya çıkmıştı. Ayrıca bilirkişi raporunda otelin bulunduğu parselde zemin etüdünün yapılmadığı tespit edilmişti. Adıyaman merkezde 2 Eylül 1999 itibarıyla zemin etüdü çalışması yapılması zorunluluğu bulunuyor. Otelin inşaatında kullanılan betonun kalitesiz olduğu belirtilen raporda, "2001 yılında tadilat yapı ruhsatı alınması aşamasında, mevcut malzeme özellikleri, yerindeki eleman boyutları, donatı miktarı vb. belirlenerek tasarımı 1998 Deprem Yönetmeliği'ne göre yapılmış olsaydı, yapının bu depremde yıkılması beklenmezdi” denilmişti.

T24’ün haberine göre duruşmada söz alan tutuklu sanık Ahmet Bozkurt, bilirkişi raporuna itiraz ederek, "Bu bilirkişi raporlarıyla ilgili salonda uzman bir kişi mutlaka dinlensin" dedi. Bozkurt'un talebi reddedildi.

Aileler: “kum yığını”

İsias Otel’in yıkımında iki çocuğunu kaybeden Ayşe Akın, “Biz çocuklarımıza kum yığınından ellerimizle kazıyarak çıkardık. O gerçekleri yaşayan, iki evladını da kaybeden bir anne olarak ben orada gördüm. Şu anda altıncı duruşma olmasına rağmen yalanları, saygısızlıkları, sahtekarlıkları izliyorum, görüyorum, dinliyorum” diye konuştu.

14 yaşındaki oğlunu kaybeden Meriç İçme, “11 ilde deprem oldu. 11 ili gezin, bakın. Böyle bir kum yığınına dönmüş bina göremezsiniz. Enkazın başında sivil savunma ekipleri vardı, madenciler vardı. Onlar enkazın başındaydı, ‘Buradan canlı kimse çıkmaz’ dediler. Biz bunu birebir yaşadık” dedi.

Sanıkların savunması

Otelin sahibi tutuklu sanık Ahmet Bozkurt, savunmasında bilirkişi raporlarının “siparişle hazırlandığını” iddia ederek “Depremin şiddetinin 10.7 olduğu söyleniyor, böyle bir şiddete hiçbir bina dayanamazdı” dedi.

Otelin mimarı tutuklu sanık Erdem Yıldız statik projeyi kendisinin yaptığını ve binanın ruhsat alınması sürecine dair işbirliği yaptığını reddetti.

Tutuksuz yargılanan inşaat mühendisi sanık Halil Bağcı’nın avukatı ise müvekkilinin fenni mesul olduğuna dair herhangi bir delilin ortaya konulamadığını, Bağcı’nın projede imza veya kaşesinin bulunmadığını söyledi.

Ne olmuştu? Maraş’ta 6 Şubat’ta meydana gelen deprem sonrası Adıyaman’da meydana gelen depremde Atatürk Bulvarı’ndaki İsias Oteli yıkılmıştı. Otelin yıkılması sonucu 35’i Kıbrıslı voleybolcu çocuk, 30’u tur rehberi olan 72 kişi hayatını kaybetmişti. Voleybolcu çocuklar, Gazimağusa Türk Maarif Koleji sporcu kafilesindendi. Otelin sahibi Ahmet Bozkurt ile yönetim kuruluna üye oğulları Mehmet Fatih Bozkurt ve Efe Bozkurt 17 Şubat 2023’te tutuklanmıştı. İsias Otel davası, Maraş merkezli depremde Adıyaman’da yıkılan binalardan ayrı bir dosya ile soruşturuluyordu.

(EC)