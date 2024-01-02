İsias Otel davası yarın başlıyor

Maraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerde yıkılan ve Kuzey Kıbrıs’tan sporcu, öğretmen ve tur rehberinin de bulunduğu 72 kişinin hayatını kaybettiği İsias Otel’e ilişin hazırlanan iddianamede, sanıklar hakkında "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 2 yıl 8'er aydan 22 yıl 6'şar aya kadar hapis cezası isteniyor.

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Anadolu Ajansı’nın haberine göre, Adıyaman 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yarın (3 Ocak) görülmeye başlanacak davaya hayatlarını kaybeden Kıbrıslı öğrencilerin ailelerinin yanı sıra Kuzey Kıbrıs’tan bir heyetin de katılması bekleniyor.

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İddianamede, otelin 1993 yılında konut olarak inşa edildiği, 2016 yılında ruhsatsız bir kat eklendiği, binada kullanılan malzemenin kalitesinin yetersiz olduğu ve yönetmeliklere uyulmadığına yer verilmişti.

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(VC)