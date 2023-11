“İşgal altındaki topraklarda iklim adaleti olmaz” sloganı atan iklim aktivisti Greta Thunberg’in, dün (12 Kasım) Hollanda'nın başkenti Amsterdam’da, Filistin lehine yaptığı konuşma bir erkek tarafından kesildi.

Thunberg’in elinden mikrofonu alan ve kimliği bilinmeyen erkek, "Buraya siyasi görüş dinlemek için gelmedim," dedi.

Thunberg bu esnada iklim protestosunda konuşmak üzere Filistinli ve Afganistanlı bir kadını sahneye davet ederek on binlerce kişilik bir kalabalığa sesleniyor ve şöyle diyordu:

“Bir iklim adaleti hareketi olarak, ezilenlerin, özgürlük ve adalet için mücadele edenlerin sesine kulak vermeliyiz. Aksi takdirde, uluslararası dayanışma olmadan iklim adaleti olamaz.”

“No climate justice on occupied land”



Respect for Greta Thunberg’s vocal commitment to the cause of Palestine.



One struggle, one fight! 🇵🇸🌱🍉pic.twitter.com/Y8SJ2WuOJR