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Yayın Tarihi: 13 Kasım 2023 11:10
 ~ Son Güncelleme: 13 Kasım 2023 11:41
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“İşgal altındaki topraklarda iklim adaleti olmaz”

İklim aktivisti Greta Thunberg'in Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da düzenlenen iklim protestosunda Filistin lehine yaptığı konuşma, mikrofon elinden alınarak kesildi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
https://static.bianet.org/haber/2023/11/13/isgal-altindaki-topraklarda-iklim-adaleti-olmaz.jpg
Fotoğraf: Videodan ekran görüntüsü

“İşgal altındaki topraklarda iklim adaleti olmaz” sloganı atan iklim aktivisti Greta Thunberg’in, dün (12 Kasım) Hollanda'nın başkenti Amsterdam’da, Filistin lehine yaptığı konuşma bir erkek tarafından kesildi.

Thunberg’in elinden mikrofonu alan ve kimliği bilinmeyen erkek, "Buraya siyasi görüş dinlemek için gelmedim," dedi.

Thunberg bu esnada iklim protestosunda konuşmak üzere Filistinli ve Afganistanlı bir kadını sahneye davet ederek on binlerce kişilik bir kalabalığa sesleniyor ve şöyle diyordu:

“Bir iklim adaleti hareketi olarak, ezilenlerin, özgürlük ve adalet için mücadele edenlerin sesine kulak vermeliyiz. Aksi takdirde, uluslararası dayanışma olmadan iklim adaleti olamaz.”

70 bin kişi katıldı

Kitlenin yuhaladığı erkek, kısa sürede sahneden indirildi. Thunberg kitleye dönüp "Sakin olun" dedikten sonra "İşgal altındaki topraklarda iklim adaleti olmaz,” sloganı attı.

Times of Israel’de yer alan habere göre, Thunberg sahneye çıkmadan önce, kalabalığın ön tarafındaki küçük bir grubun Filistin bayrakları sallayarak Filistin yanlısı sloganlar atması nedeniyle de etkinlik kısa süreliğine kesintiye uğramıştı.

Söz konusu protestoya 70 bin kişinin katıldığı açıklandı. Bu, Hollanda'da şimdiye kadar düzenlenen en kitlesel iklim protestosu. (TY)

Fotoğraf: Greta Thunberg'in X hesabı
greta thunberg iklim adaleti Filistin-İsrail Savaşı
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