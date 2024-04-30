İşgal altındaki İstanbul'da yasağa rağmen 1 Mayıs: "Amele Bayramı tezahüratı"

“Bahsi geçen ve haber fotoğrafı nedeniyle görebildiğimiz ve böylece 1922 1 Mayıs kutlamalarının mekanı olan binanın iz sürme olanağımız oldu. Arkadaşlarımızla birlikte binanın bugün Süleyman Nazif Sokağı, 29-35 nolu bina olduğu kanaatindeyiz.

Topografya dönüşümü, bazı binaların kaybı, rekonstrüksiyon binalar, detayları atlanmış restorasyon çalışmaları içerisinde sokağın yine de bugüne ulaştığını görüyoruz. Değerli katkılarınıza sunuyorum. Kent hafıza ile değer kazanır. 98 yıl sonra bir fotoğrafın gösterdiğidir...”

(VC)