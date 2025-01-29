"İşçiye zam yok, şirkete devasa kar var"

Kanada menşeli, bilgi teknolojileri ve çağrı merkezi servisleri sağlayan TELUS Digital şirketi işçileri, sendikal hakları ve işten çıkartmalara karşı 20 gündür direniyor.

İzmir Buca Organize Sanayi Bölgesi 3. Bölgede faaliyet gösteren şirket, önce işyerinde çoğunluğu sağlayarak yetki başvurusu yapan Çağrı İş Sendikası’nın başvurusuna itiraz etmişti. İtirazın ardından da şirket, sendikal faaliyette öncü işçileri işten attı.

İşten çıkartılan Telus işçisi Hasan Hüseyin Yavuz ve öncü işçilerden Şeyda Öğütçütemür direnişlerini bianet’e anlattı.

"Kanıtsız, tazminatsız işten atıldım"

Telus Digital şirketinde, dört yıldır çalışan ve işten çıkartılan Hasan Hüseyin Yavuz, Çağrı İş Sendikası’nın Ocak 2024’de işyerinde örgütlenmeye başladığı söyledi.

Koşullarının her geçen gün kötüye gittiği için örgütlenme ihtiyacı duyduklarını söyleyen Yavuz, “Sendikada öncü işçilerden biriyim. İş yeri yetki itirazının ardından benimle ilgisi olmayan bir olayda hiçbir kanıt sunmadan beni tazminatsız Kod 25 ile işten çıkarttı” dedi.

Kod 25: "İşçi tarafından işverenin ahlak ve iyi niyet kurallarına aykırı davranış nedeni ile fesih"

“Şirket, 4 yıllık çalışanını ibret-i âlem olsun diye çıkarttı” diyen Yavuz, “Benimle beraber işten çıkartılan 15 işçi daha var. Telus şirketinin Anayasa düşmanlığını, sendikal haklara düşmanlığını ifşa etmek amacıyla bu direnişi başlattık” ifadelerini kullandı.

*Telus direnişçisi Hasan Hüseyin Yavuz

Havalandırma, yemek yok mobing var

Yavuz, geçen yaz şirketin uzaktan çalışma sistemini kaldırdığını belirterek pandemiden bu yana devam eden sistemin bir anda değiştirildiğini söyledi. Ancak şirketin daha önce ofisten çalışma pratiğinin olmadığını vurgulayan Yavuz şöyle konuştu:

“Ofiste bir havalandırma problemi vardı. Işıklandırma oldukça kötüydü. Yemek verilmiyordu ve bölgede yemek alabileceğimiz yerler bulunmuyordu. Ayrıca şirkette mobing her geçen gün arttı.”

Şirkete devasa karlar işçiye komik zamlar

Yavuz, artan hayat pahalılığı karşısında maaşlarına ‘komik’ bir zam yapıldığını söyledi. Yavuz, karını her geçen gün arttırdığını söylediği şirketin düşük ücret politikasına dair şöyle konuştu:

“Şirket karını da açıkça, bize kalırsa yüzsüz bir şekilde, işçilerle paylaşıyor. ‘Son çeyrekte bu kadar kar yaptık’ şeklinde hepimize e-posta yolluyor. Devasa paralar. İşte biz bu adaletsizliğe karşı da örgütlendik”

*TELUS Digital şirketi 2023 yılında 550 milyon 486 bin lira vergiye tabi gelir bildirdi. Bu rakam 2022'de 242 milyon 56 bin lira, 2021 yılında 88 milyon 16 bin lira idi.

TELUS şirketinde çalışan işçilere çağrı yapan Yavuz, “İnsan kendi hakkını talep ettiği sürece o hak alınabilir. Önemli olan içerideki işçinin daha çok bilinçlenmesi, içerideki işçinin bu direnişi daha çok desteklenmesi. Onlar destek verdikçe, rahatsız olduklarını belirtikçe bu direnişin haklı olduğunu söyledikçe haklarımızı almamız ­kaçınılmaz” diye konuştu.

7/24 vardiya sistemi

TELUS şirketinde iki buçuk yıldır çalışan Şeyda Öğütçütemür ise, 7/24 vardiya sisteminde çalıştıklarını buna rağmen asgari ücretin biraz üzerinde bir maaş aldıklarını anlattı ve ekledi:

“İşe ilk başladığımda gayet iyi bir ücret alıyorduk ama sonrasında asgari ücrete hemen hemen denkleşti. Şu anda da asgari ücret artı prim şeklinde çalışıyoruz. Bütün bunlara karşı sendikada örgütlenmeye başladık.”

“Ne uyku düzenimiz ne yemek düzenimiz ne de bir sosyal hayatımız var” diyen Öğütçütemür, “TELUS şirketinde çalışan işçilerin hepsinin birliği elden bırakmaması gerekiyor. Birlik olduğumuz sürece kazanacağız” dedi.

(AD)