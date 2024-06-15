ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
HABER
Yayın Tarihi: 15 Haziran 2024 14:30
 ~ Son Güncelleme: 15 Haziran 2024 14:35
2 dk Okuma

15-16 HAZİRAN DİRENİŞİ

‘İşçilerin Haziranı’ belgeseli erişime açıldı

Araştırmacı, yazar ve sendika uzmanı Zafer Aydın’ın aynı adlı kitabından uyarlanan belgesel, 15-16 Haziran Direnişi’ni konu alıyor.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
‘İşçilerin Haziranı’ belgeseli erişime açıldı

Bugün, Türkiye tarihindeki en büyük işçi direnişlerinden 15-16 Haziran Direnişi’nin 54. yıldönümü.

Türkiye Sosyal Tarih Araştırma Vakfı (TÜSTAV), araştırmacı, yazar ve sendika uzmanı Zafer Aydın’ın aynı adlı kitabından uyarlanan ve Cihangir Köse ile Nesrin Uçar’ın hazırladığı “İşçilerin Haziranı 15-16 Haziran 1970” belgeselini bugün erişime açtı.

Faydalı bir virüsün yayılması: 15-16 Haziran Direnişi
ZAFER AYDIN'LA SÖYLEŞİ
Faydalı bir virüsün yayılması: 15-16 Haziran Direnişi
15 Haziran 2023

Aydın’ın senaryosunu yazdığı, Ayşe Lebriz Berkem’in seslendirdiği, Erdal Güney’in müziklerini yaptığı belgesele Mustafa Bilgin çizimleriyle, Fahrettin Engin Erdoğan da canlandırma sahnelerinin çekim ve kurgusuyla katıldı.

Belgesel, dönemin tanıkları, belgeleri eşliğinde eyleme yol açan düzenlemenin (274 sayılı Sendikalar Kanunu’nda bazı maddelerin değiştirilmesi hakkında kanun) gündeme getirilmesinin arka planını, yasa karşısında işçilerin, sendikaların geliştirdiği refleksi, örgütlenmelerini, giriştikleri mücadeleyi ve yarattığı etkileri aktarıyor.

15-16 Haziran Direnişi

1970'de İstanbul merkezli başlayan ve yayılan isyan, Türkiye tarihindeki en büyük işçi eylemlerinden biri. İzmit'ten İstanbul'a 70 bin işçinin katıldığı direnişin bu sene 54. yılı.

1970'te, çalışma yaşamını ve temel sendikalar mevzuatını düzenleyen 274 sayılı Toplu İş Sözleşmesi, Grev ve Lokavt Yasası ile 275 sayılı Sendikalar Yasası'nda değişiklik yapan tasarı, Adalet Partisi ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin işbirliğiyle önce Millet Meclisi, ardından Senato'dan geçti.

Yapılan değişiklik, işçilerin sendika seçme özgürlüğünü önemli ölçüde kısıtlayıp, sendika değiştirmeyi güçleştiriyordu. Yasa taslağı 11 Haziran 1970'te Cumhurbaşkanı Cevdet Sunay'ın onayıyla yürürlüğe girdi.

DİSK ve bağlı sendikalar yeni yasaya tepki gösterdiler. Dönemin DİSK Genel Başkanı Kemal Türkler, kanun teklifine şöyle karşı çıktı: "İşçiler üye olmadıkları halde, haraç şeklinde TÜRK-İş'e aidat ödemek zorunda bırakılacaktır. Memleketimizde faşist sendikacılığı getirmenin temelleri atılmaktadır."

Türkiye İşçi Partisi ise söz konusu yasa değişikliklerini Anayasa Mahkemesi'ne götüreceğini açıkladı ve iptal davası açtı.

15 Haziran Pazartesi sabahı mesai başlangıç saatinde İstanbul, Kocaeli, Ankara, İzmir kentlerinde işçiler, DİSK'e bağlı işyerlerinden çıkarak önce kısa yürüyüşlerle sonra ise diğer fabrika işçileriyle birleşerek uzun yürüyüşler düzenledi. Bakanlar Kurulu 60 günlük bir sıkıyönetim ilân etti. 

16 Haziran Salı ise işçiler Kocaeli-Gebze, Kartal, Levent, Şişli, Bakırköy-Topkapı-Gaziosmanpaşa, Eyüp-Silahtar bölgelerindeki fabrikalardan çıkarak Taksim'e doğru yürüyüşe geçti.

Tankların üzerlerinden aştılar, polis ve askerle çatıştılar, yaralandılar, öldüler.

Direnişle ilgili bazı gazetelerde şu ifadeler yer aldı: "İstanbul yeniden fethedildi." (TY)

15-16 Haziran Direnişi işçi direnişleri tüstav Zafer Aydın
ilgili haberler
"EKMEK, ADALET VE HÜRRİYET İÇİN"
DİSK, 15-16 Haziran'ın 54. yılında "Orta Vadeli Programı" hedef aldı
14 Haziran 2024
/haber/disk-15-16-haziran-in-54-yilinda-orta-vadeli-programi-hedef-aldi-296499
“İşçilerin Haziranı 15-16 Haziran 1970” belgeseli izleyici ile buluşuyor
31 Mart 2023
/haber/iscilerin-hazirani-15-16-haziran-1970-belgeseli-izleyici-ile-bulusuyor-276657
15-16 HAZİRAN’IN 52. YILI
Mehmet Karaca 16 Haziran’ı anlatıyor
16 Haziran 2022
/haber/mehmet-karaca-16-haziran-i-anlatiyor-263348
15-16 HAZİRAN BÜYÜK İŞÇİ İSYANI - II
Geniş anlamda 15-16 Haziran ve Türkiye solu
16 Haziran 2022
/yazi/genis-anlamda-15-16-haziran-ve-turkiye-solu-263307
15-16 HAZİRAN BÜYÜK İŞÇİ İSYANI - I
Bir işçi sınıfı kazanımı olarak 15-16 Haziran
15 Haziran 2022
/yazi/bir-isci-sinifi-kazanimi-olarak-15-16-haziran-263306
DİSK, 15-16 Haziran Direnişi’nin interaktif haritasını hazırladı
14 Haziran 2021
/haber/disk-15-16-haziran-direnisi-nin-interaktif-haritasini-hazirladi-245658
ARİF ŞENTEK YAZDI
15-16 Haziran'ın Ankara Cephesi
13 Haziran 2020
/yazi/15-16-haziran-in-ankara-cephesi-225592
ANKARA'DA "15-16 HAZİRAN"
"Bugün koşullar 15-16 Haziran'dan kötü"
15 Haziran 2012
/haber/bugun-kosullar-15-16-haziran-dan-kotu-139105
15-16 Haziran İşçi Direnişi Fotoğraflarda
13 Haziran 2007
Karacan: 15-16 Haziran Hâlâ Güncel
14 Haziran 2004
ilgili haberler
"EKMEK, ADALET VE HÜRRİYET İÇİN"
DİSK, 15-16 Haziran'ın 54. yılında "Orta Vadeli Programı" hedef aldı
14 Haziran 2024
/haber/disk-15-16-haziran-in-54-yilinda-orta-vadeli-programi-hedef-aldi-296499
“İşçilerin Haziranı 15-16 Haziran 1970” belgeseli izleyici ile buluşuyor
31 Mart 2023
/haber/iscilerin-hazirani-15-16-haziran-1970-belgeseli-izleyici-ile-bulusuyor-276657
15-16 HAZİRAN’IN 52. YILI
Mehmet Karaca 16 Haziran’ı anlatıyor
16 Haziran 2022
/haber/mehmet-karaca-16-haziran-i-anlatiyor-263348
15-16 HAZİRAN BÜYÜK İŞÇİ İSYANI - II
Geniş anlamda 15-16 Haziran ve Türkiye solu
16 Haziran 2022
/yazi/genis-anlamda-15-16-haziran-ve-turkiye-solu-263307
15-16 HAZİRAN BÜYÜK İŞÇİ İSYANI - I
Bir işçi sınıfı kazanımı olarak 15-16 Haziran
15 Haziran 2022
/yazi/bir-isci-sinifi-kazanimi-olarak-15-16-haziran-263306
DİSK, 15-16 Haziran Direnişi’nin interaktif haritasını hazırladı
14 Haziran 2021
/haber/disk-15-16-haziran-direnisi-nin-interaktif-haritasini-hazirladi-245658
ARİF ŞENTEK YAZDI
15-16 Haziran'ın Ankara Cephesi
13 Haziran 2020
/yazi/15-16-haziran-in-ankara-cephesi-225592
ANKARA'DA "15-16 HAZİRAN"
"Bugün koşullar 15-16 Haziran'dan kötü"
15 Haziran 2012
/haber/bugun-kosullar-15-16-haziran-dan-kotu-139105
15-16 Haziran İşçi Direnişi Fotoğraflarda
13 Haziran 2007
Karacan: 15-16 Haziran Hâlâ Güncel
14 Haziran 2004
Sayfa Başına Git