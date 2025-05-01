“İşçileri ve iklimi koruyan adil bir dönüşüm mümkün”

İklim ve çevre alanında çalışan 12 sivil toplum kuruluşu, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü vesilesiyle Türkiye’deki binlerce kömür madeni ve santral işçisinin işsiz kalmaması için hem iklimi hem de işçileri koruyan adil bir dönüşüm talep etti.

Kuruluşlar, yaptıkları açıklamada şöyle dedi:

"İklim krizine karşı mücadele, başta kömür olmak üzere fosil yakıtlara dayalı iş kollarını yeniden şekillendiriyor ve yeni istihdam alanları ortaya çıkarıyor. Ancak bu dönüşüm, hazırlıksız ve plansız gerçekleştiğinde işçileri güvencesizliğe mahkûm ediyor. Ne yazık ki, son bir yılda kömür madeni ve santral işçileri, bu plansızlığın yol açtığı ciddi hak ihlalleriyle karşı karşıya kaldı. Önce Muğla Yatağan kömürlü termik santralinden 184 işçi ardından Ankara Çayırhan kömürlü termik santrali ve maden ocağının özelleştirilme sürecinde 500 işçi, işsiz kalma tehdidine karşı kendilerini madene kapatmak dahil birçok eylem yaptı.

İşçilerin yaşadığı bu süreç, adil dönüşüm planları yapılmadan, piyasa koşullarına terk edilmiş kömür sektöründe yaşanabilecek işçi hakları ihlallerini çok acı bir şekilde gözler önüne serdi. Oysa bilimsel verilere dayanarak hazırladığımız çalışmalar, kömürden elektrik üretiminin ekonomik olarak sürdürülemez olduğunu ve sonlanmasının kaçınılmaz olduğunu ortaya koyuyor.

Bu bir yol ayrımı: Ya çevreye, sağlığa ve iklime zarar veren santralleri yaşatmak için kamu kaynaklarını fosil yakıt şirketlerine aktarmaya devam edeceğiz ya da işçilerin geçim güvencesini sağlayan, toplumsal cinsiyet eşitliğini gözeten, insan onuruna yakışır iklim dostu işler yaratacağız. Türkiye’de acilen kimsenin geride kalmadığı bir adil dönüşüm planı hazırlanmalı. Uluslararası Birlik, Mücadele ve Dayanışma Günü 1 Mayıs’ta emek mücadelesi ile dayanışmamızı paylaşıyor, işçilerin taleplerini merkeze alan, demokratik, adil ve hakkaniyetli bir enerji dönüşümüyle, fosil yakıtları geride bıraktığımız bir gelecek talep ediyoruz.”