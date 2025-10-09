İşçiler, Tokat Valiliği’nin yasak kararını tanımadı: Direnişe devam

Türkiye’nin en büyük 500 sanayi kuruluşundan biri olan Şık Makas’a ait Tokat’taki Crs Kot Fabrikası’nda çalışan 800’ün üzerinde işçi, 66 gündür maaşlarının ödenmediğini belirterek dün (8 Ekim) iş bıraktı.

İşçiler, 10 Ocak’ta 2025’te de maaşları altı aydır düzenli ödenmediği için iş bırakmıştı.

UMUT-SEN’in aktardığına göre, işçilerin bir kısmı tazminatsız olarak işten çıkarılmaya da başlandı. Öte yandan işçiler, Hak-İş’e bağlı Öz İplik-İş Sendikası’nda örgütlenmeleri için kendilerine baskı uygulandığını ifade ediyor.

Birleşik Tekstil Dokuma ve Deri İşçileri Sendikası (BİRTEK-SEN) Genel Başkanı Mehmet Türkmen ve sendika yöneticileri, işçilerle dayanışmak için gece saatlerinde Tokat’a doğru yola çıktı. Ancak sendikanın işçilerle buluşacağı açıklanmasının ardından Tokat Valiliği gece saat 00.00’da yasak kararı aldı.

Tüm engellemelere rağmen fabrika önünde toplanan işçiler, işten atılan tüm arkadaşları geri alınana kadar direnişi sürdürme kararı aldı.

Sendikamız Şık Makas'taki işçilerle buluştu!



Aylardır ücretlerini alamayan işçilerin bugün bizimle buluşmasını engellemek dışında bir gerekçe göremediğimiz valilik yasağı, işçilerin ekmek mücadelesini engelleyemez!



İşçiden habersiz yapılan sözleşmelerle, işçinin ekmek… pic.twitter.com/TMWYZod9kS — BİRTEK-SEN (@birlesiktekstil) October 9, 2025

Valiliğin açıklaması

Kentte üç gün boyunca gösteri, yürüyüş ve açık hava toplantılarını yasaklayan Tokat Valiliği’nin açıklaması şöyle:

“2911 sayılı Kanun kapsamında, kamu düzeni ve güvenliğinin sağlanması amacıyla Valilik makamı ve kaymakamlıkların uygun göreceği etkinlikler ile kamu kurum ve kuruluşlarının düzenleyeceği programlar hariç olmak üzere il genelinde yapılacak tüm toplantı ve gösteri yürüyüşü, basın açıklaması, açık ve kapalı yer toplantısı, protesto eylemi, miting, çadır kurma, oturma eylemi, stant açma, açlık grevi, anma töreni veya anma maksatlı ziyaret, afiş, pankart, poster asma, el ilanı ve bildiri dağıtma, imza masası açma, meşale yakma ve taşıma, konser, konferans, panel ve benzeri etkinlikler 9 Ekim 2025 saat 00.01'den 11 Ekim 2025 saat 23.59'a kadar (3 gün süreyle) yasaklanmıştır.”