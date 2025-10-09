ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
HABER
Yayın Tarihi: 9 Ekim 2025 10:45
 ~ Son Güncelleme: 9 Ekim 2025 17:12
2 dk Okuma

İşçiler, Tokat Valiliği’nin yasak kararını tanımadı: Direnişe devam

Valilik, kentte üç gün boyunca gösteri, yürüyüş ve açık hava toplantılarını yasakladı; ancak Şık Makas işçileri, işten atılan arkadaşları geri alınana kadar direnişi sürdüreceklerini duyurdu.

BİA Haber Merkezi

ENRead in English

BİA Haber Merkezi

ENRead in English
Görseli Büyüt
İşçiler, Tokat Valiliği’nin yasak kararını tanımadı: Direnişe devam
Fotoğraf: UMUT-SEN

Türkiye’nin en büyük 500 sanayi kuruluşundan biri olan Şık Makas’a ait Tokat’taki Crs Kot Fabrikası’nda çalışan 800’ün üzerinde işçi, 66 gündür maaşlarının ödenmediğini belirterek dün (8 Ekim) iş bıraktı.

İşçiler, 10 Ocak’ta 2025’te de maaşları altı aydır düzenli ödenmediği için iş bırakmıştı.

UMUT-SEN’in aktardığına göre, işçilerin bir kısmı tazminatsız olarak işten çıkarılmaya da başlandı. Öte yandan işçiler, Hak-İş’e bağlı Öz İplik-İş Sendikası’nda örgütlenmeleri için kendilerine baskı uygulandığını ifade ediyor.

Birleşik Tekstil Dokuma ve Deri İşçileri Sendikası (BİRTEK-SEN) Genel Başkanı Mehmet Türkmen ve sendika yöneticileri, işçilerle dayanışmak için gece saatlerinde Tokat’a doğru yola çıktı. Ancak sendikanın işçilerle buluşacağı açıklanmasının ardından Tokat Valiliği gece saat 00.00’da yasak kararı aldı.

Tüm engellemelere rağmen fabrika önünde toplanan işçiler, işten atılan tüm arkadaşları geri alınana kadar direnişi sürdürme kararı aldı.

Valiliğin açıklaması

Kentte üç gün boyunca gösteri, yürüyüş ve açık hava toplantılarını yasaklayan Tokat Valiliği’nin açıklaması şöyle:

“2911 sayılı Kanun kapsamında, kamu düzeni ve güvenliğinin sağlanması amacıyla Valilik makamı ve kaymakamlıkların uygun göreceği etkinlikler ile kamu kurum ve kuruluşlarının düzenleyeceği programlar hariç olmak üzere il genelinde yapılacak tüm toplantı ve gösteri yürüyüşü, basın açıklaması, açık ve kapalı yer toplantısı, protesto eylemi, miting, çadır kurma, oturma eylemi, stant açma, açlık grevi, anma töreni veya anma maksatlı ziyaret, afiş, pankart, poster asma, el ilanı ve bildiri dağıtma, imza masası açma, meşale yakma ve taşıma, konser, konferans, panel ve benzeri etkinlikler 9 Ekim 2025 saat 00.01'den 11 Ekim 2025 saat 23.59'a kadar (3 gün süreyle) yasaklanmıştır.”

Şık Makas hakkında

1939 yılında Adapazarı’nda kurulan Şık Makas Giyim Sanayi ve Ticaret A.Ş., Türkiye’nin en büyük tekstil ve denim üreticilerinden biri olarak faaliyet gösteriyor.

Merkezi İstanbul’da bulunan şirket, özellikle denim (kot) üretimi alanında faaliyet yürütüyor ve kendi markası Cross Jeans ile hem iç piyasaya hem de yurt dışına üretim yapıyor.

Şık Makas’ın Tekirdağ Çorlu’da, Tokat Organize Sanayi Bölgesi’nde ve Mısır’ın Port Said kentinde üretim tesisleri bulunuyor.

Şirket, resmî sitesinde yıllık yaklaşık 20 milyon adet denim ürün ihraç ettiğini belirtiyor.

Son yayımlanan İstanbul Sanayi Odası (İSO) Türkiye’nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu listesinde 384. sırada yer alan Şık Makas, Türkiye genelinde 4 bin 710 çalışanıyla farklı bölgelerde tekstil fabrikaları işletiyor. (TY)

Haber Yeri
İstanbul
Şık Makas Giyim Sanayi ve Ticaret A.Ş. Cross Jeans işçi mücadelesi iş bırakma tokat Tokat Valiliği eylem yasakları
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
Sayfa Başına Git