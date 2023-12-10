İşçiler, asgari ücret görüşmelerinde masaya oturup anlatacak: Ev kirası 10 bin lira

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, yarın ilk toplantısını yapacak.

Geçen yıl komisyona bir işçi ile katılan ve işçileri temsilen en çok üyeye sahip sendika olarak Türk-İş, bu yıl görüşmelere dört asgari ücretli işçi ile yer alacak. Dört işçi, ay sonuna kadar sürecek toplantıların tümünde yer alacak.

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Sözcü'den Erdoğan Süzer'in haberine göre masaya oturacak olan işçiler asgari ücretle yaşamanın zorluklarını; kirada oturup çocuk bakarak hayat pahalılığı karşısında ‘nasıl geçinemediklerini’ anlatacak.

Detaylar

İşçiler, Türk-İş’e bağlı sendikalar tarafından çeşitli şehirlerden ve farklı sektörlerden seçildi. Geçim derdinin masaya doğru yansıması için kirada olan, evli ve çocuklu işçiler tercih edildi. Durumları hakkında Türk-İş’e bilgi veren bir işçi ev kirasının 10 bin TL olduğunu söyledi.

İki kadın iki erkek işçi

Toplantılara katılacak erkek işçiden biri Bolu Cankurtaran mevkinde taşeron firmanın karla mücadele ekibinde, diğeri Çorum’da elektrik dağıtım firmasında taşeron olarak çalışıyor.

İki kadın işçiden biri Adana Şehir Hastanesi’nin taşeron firmasında, diğeri de İzmir’deki bir AVM’de tezgahtar olarak geçim mücadelesi veriyor.

Asgari ücretle mutfak döner mi?

Türk-İş yönetimi, toplantı öncesi Ankara’ya çağırdığı işçilerin sorunlarını dinledi ve işçilerden yaşam mücadelesini masada anlatmalarını talep etti. Toplantılarda asgari ücret alan bir ailenin mutfağı nasıl idare ettiğini de kadın işçiler anlatacak. Her toplantıda dar gelirlinin geçim mücadelesini dinleyecek olan iktidar ve işveren temsilcilerinin zam konusunda daha ‘insaflı’ karar verecekleri düşünülüyor.

Komisyon detaylar

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, en çok üyeye sahip işçi ve işveren sendikaları ile hükümet tarafından belirlenen 5’er temsilcinin yer aldığı 15 üyeden oluşuyor.

Komisyona Çalışma Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın belirlediği üyelerden bir isim başkanlık ediyor. Komisyon en az 10 üye ile toplanıp, oy çokluğuyla karar veriyor.

Oyların eşitliği halinde başkanın bulunduğu tarafın çoğunluğu sağladığı kabul ediliyor. Komisyonda işçileri temsilen Türk-İş’in seçtiği isimler, işveren adına da TİSK’in seçtiği üyeler bulunuyor.

(EMK)