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Yayın Tarihi: 2 Ekim 2023 20:56
 ~ Son Güncelleme: 3 Ekim 2023 14:42
2 dk Okuma

DİRENİŞE ULUSLARARASI BOYUT

İşçiler, Agrobay'ın ihracat yaptığı ülkelerin konsolosluklarının kapısına dayandı

Sendikalaştıkları için işten çıkartılan Agrobay işçileri, şirketin ihlallerini ABD, İngiltere, Hollanda ve Almanya başkonsoloslukları önünde protesto etti.

BİA Haber Merkezi
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BİA Haber Merkezi
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Görseli Büyüt
https://static.bianet.org/haber/2023/10/03/isciler-agrobay-in-ihracat-yaptigi-ulkelerin-konsolosluklarinin-kapisina-dayandi.jpeg
Fotoğraf: Tarım-Sen

Tarım-Sen’de örgütlendikleri için işten çıkarılan İzmir'deki Agrobay Seracılık şirketinin  işçileri, uğradıkları hak gaspları, aşağılanma, tehdit ve hakaretlere karşı giriştikleri direnişin 42. gününde İstanbul’daydı. 

İşten çıkartılan sendikalı 39 işçiyi temsil eden heyet, işverenin ihlallerini ve kendi taleplerini Agrobay’ın başlıca alıcılarının bulunduğu ülkelerin İstanbul Başkonsoloslukları önünde açıklama yaptı.

ABD Başkonsolosluğu önünde

Yeni Yaşam'ın haberine göre, protestolarına ABD Konsolosluğu önünde başlayan işçilerin taleplerini Tarım-Sen Genel Başkanı Umut Kocagöz dillendirdi: “Agrobay’ın ticaret yaptığı ülkelerin halklarına mesaj vermek amacıyla ülkelerin konsolosluklarına geldik.” dedi.

Kocagöz, ABD'deki ithalatçıların ihlalleri göz önünde tutarak Agrobay’la ticari ilişkilerini gözden geçirmelerini istedi.

İngiltere Başkonsolosluğu önünde:
"Yalan söylüyorlar"

Tarım-Sen'li işçiler eylemlerini İngiltere Konsolosluğu önünde sürdürdü. Patlak veren fırtına ve bardaktan boşanırcasına yağmura karşın işçiler, “Agrobay hakkımızı ver” pankartlarıyla konsolosluk önünde seslerini duyurmaya çalıştılar.

İşçi arkadaşları adına konuşan direnişteki kadınlardan Şirin Yıldırım Argobay Patronu Arzu Şentürk’ün İzmir’de katıldığı bir programda işçilere yönelik olarak ortaya attığı iftiraları  teşhir etti.

Yalanlar-doğrular

Patrona çağrı

İşçileri “jandarmaya kafa atıyorlar” diyerek ihbar eden patronun, iftiralarına dikkat çeken Yıldırım, “Ben nasıl kafa atabilirim?" diye sordu.

"Jandarma ayağımı kırdı, kalkanla vurdu. Beni yere yapıştırdı. Radyo spikeri [Arzu Şentürk'e] sordu, ‘kötü şartlar yok’ dedi.

Şirin Yıldırım, "Arabadan düştüm, omurga kemiğimi kırdım. Ama bir emniyet kemeri olsaydı. Benim omurga kemiğim kırılmazdı. Bunlar zor, kötü şartlar değil mi? Neden yalan söylüyor. Radyo programlarında konuşuyor. Bizi de çağırsın oraya karşılıklı konuşalım.” dedi.

Hollanda Başkonsolosluğu önünde

Hollanda Konsolosluğu önündeki açıklamaya direnişteki Trendyol Esenyurt deposu işçileri de destek verdi. Direnişçilerden Behice Karabulut, 11 yıl Agrobay’da çalıştığını anlattı. Sendikaya üye oldukları için işten çıkarıldıklarını, tazminatları ve bir maaşlarının gasp edilerek Kod 46 ile çıkarıldıklarını söyleyen Karabulut, Tuncay Özkan’ın söz verdiğini ancak yardımcı olmadığını hatırlattı.

(AEK)

Tarım tarım işçileri ihracat işçi hakları sendikal haklar
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