"İşçiden yana herkesi İzmir'de adliyeye bekliyoruz"

Gazetenin İzmir Bürosuna 13 Ağustos gecesi düzenlenen silahlı saldırıya ilişkin açılan davanın ilk duruşması 3 Kasım'da İzmir 42'nci Asliye Ceza Mahkemesi'nde saat 11.00'de görülecek.

Mezopotamya Ajansı'na konuşan ve davanın "Mala zara verme" suçundan açılmasına tepki gösteren Evrensel gazetesi İzmir Muhabiri Aktaş, soruşturmanın genişletilmesini talep ettiklerini belirtti.

Failin sarhoş olduğu ve “kasıtlı” hedef almadığı iddiasını da inandırıcı bulmadıklarını ifade eden Aktaş, "Gayet bilinçli bir şekilde gelip gazetemizi hedef aldı. Görüntülerde de görünüyor. Bunun 'mala zarardan' değil, yaptığımız haberlerden ya da Evrensel'in duruşundan bir rahatsızlık duyulan bir saldırı olduğunu düşünüyoruz. ‘Mala zarar’dan öte aslında basına yönelik bir saldırı olarak değerlendirilmeliydi ve bu şekilde açılmalıydı" şeklinde konuştu.

Basına yönelik baskının “iktidarın ve hükümetin kendisinden olmayanı susturmak” olarak değerlendirilmesi gerektiğine dikkat çeken Aktaş sözlerine şöyle devam etti:

"Gazeteciler yaptıkları haberlerden dolayı katlediliyor, hapishaneye atılıyor, ceza alıyor ya da Tele 1'de olduğu gibi işinden mesleğinden ediliyorlar. Bu şekilde değerlendirmek lazım. Saldırılar ne ilk ne son olacak. Biz haberlerimize gitmeye devam ettik. Haberlerimizi yazmaya devam ettik. Nerede bir işçi direnişi varsa orada olmaya çalıştık, olmaya devam edeceğiz. Hiçbir zaman susturamadılar, susturamayacaklar da. Bunu iyi bildikleri için de silahlarla tehdit etmeye çalışıyorlar"

Emek ve demokrasi güçleri ile birlikte sendikalara da çağrı yapan Aktaş, "Pazartesi günü davamız var. Duruşma öncesi saat 10.00'da adliye önünde olacağız ve açıklama yapacağız. Tüm emek ve demokrasi güçlerini, işçiden yana olan herkesi Pazartesi sabahı adliyeye bekliyoruz." dedi.

