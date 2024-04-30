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Yayın Tarihi: 30 Nisan 2024 17:06
 ~ Son Güncelleme: 30 Nisan 2024 18:08
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İşçi ve emekçilerden bianet’e gelen 1 Mayıs mesajları

İşçi sınıfının birlik, mücadele ve dayanışma günü olan 1 Mayıs öncesi emek-meslek örgütlerinden ve direnişteki işçilerin bianet’e gönderdiği video mesajları paylaşıyoruz.

Ali Dinç
Ali Dinç

Ali Dinç
Görseli Büyüt
İşçi ve emekçilerden bianet’e gelen 1 Mayıs mesajları

DİSK/Enerji-Sen, DİSK/Limter-İş, Eğitim-Sen, SES, Özel Sektör Öğretmenleri Sendikası, Gençlik Komiteleri, Moto Kurye İşçileri Derneği ile direnişteki BİRTEK-SEN üyesi Mega Polietilen işçileri ve Şişli direnişçisi Turan Aktaş taleplerini haykırmak için 1 Mayıs’ta alanlarda olacaklarını dile getirdiler.

Görseli Büyüt

DİSK/Enerji-Sen: "Taşeron sistemine karşı 1 Mayıs’ta alanlardayız."

Görseli Büyüt

Eğitim-Sen: "Güvenceli iş talebimiz için 1 Mayıs'ta Taksim'deyiz."

Görseli Büyüt

Şişli direnişçisi Turan Aktaş: "İşimi, ekmeğimi, onurumu haykırmak için Taksim'deyim."

Görseli Büyüt

Özel Sektör Öğretmenleri Sendikası: "Bizleri kölelik düzenine mahkum edenlere karşı taleplerimizi haykırmak için 1 Mayıs alanlarındayız."

Görseli Büyüt

DİSK/Limter-İş üyesi tersane işçisi Hakkı Demiral: "İş cinayetleri son bulsun istiyoruz."

Görseli Büyüt

Gençlik Komiteleri'nden Demir Karabacak: "Bizi geleceksizliğe mahkum edenlere karşı Taksim'deyiz."

Görseli Büyüt

Moto Kurye İşçileri Derneği: "Düşük ücretlere ve 'daha hızlı sür, daha çok kazan' sistemine karşı alanlardayız."

Görseli Büyüt

Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES): "Metalaştırılan sağlık hizmetlerini ve halkı müşteri olarak gören tavrı 1 Mayıs'ta protesto edeceğiz."

Görseli Büyüt

BİRTEK-SEN üyesi Mega Polietilen işçileri Yunus Kabilay ve Murat Turan direniş çadırından seslendi: "Alın terimizin karşılığını istiyoruz."

(AD)

1 Mayıs Taksim sendikalar emek örgütleri birtek-sen SES eğitimsen Özel Sektör Öğretmenleri Sendikası Turan Aktaş gençlik komiteleri moto kuryeler 1 mayıs işçi bayramı disk/enerji-sen
Ali Dinç
Ali Dinç
@alidnc4 [email protected] tüm yazıları
Maltepe Üniversitesi Gazetecilik bölümü 2022 mezunu. Aynı üniversitede, çift anadal programı ile Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler bölümü okudu. Atölye BİA 5-9 Ekim 2022 "Temel...

Maltepe Üniversitesi Gazetecilik bölümü 2022 mezunu. Aynı üniversitede, çift anadal programı ile Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler bölümü okudu. Atölye BİA 5-9 Ekim 2022 "Temel Gazetecilik Atölyesi" katılımcısı. Mayıs 2023 bianet stajyeri. Ağustos 2023'ten bu yana bianet muhabiri.

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