İşçi ve emekçilerden bianet’e gelen 1 Mayıs mesajları
DİSK/Enerji-Sen, DİSK/Limter-İş, Eğitim-Sen, SES, Özel Sektör Öğretmenleri Sendikası, Gençlik Komiteleri, Moto Kurye İşçileri Derneği ile direnişteki BİRTEK-SEN üyesi Mega Polietilen işçileri ve Şişli direnişçisi Turan Aktaş taleplerini haykırmak için 1 Mayıs’ta alanlarda olacaklarını dile getirdiler.
DİSK/Enerji-Sen: "Taşeron sistemine karşı 1 Mayıs’ta alanlardayız."
Eğitim-Sen: "Güvenceli iş talebimiz için 1 Mayıs'ta Taksim'deyiz."
Şişli direnişçisi Turan Aktaş: "İşimi, ekmeğimi, onurumu haykırmak için Taksim'deyim."
Özel Sektör Öğretmenleri Sendikası: "Bizleri kölelik düzenine mahkum edenlere karşı taleplerimizi haykırmak için 1 Mayıs alanlarındayız."
DİSK/Limter-İş üyesi tersane işçisi Hakkı Demiral: "İş cinayetleri son bulsun istiyoruz."
Gençlik Komiteleri'nden Demir Karabacak: "Bizi geleceksizliğe mahkum edenlere karşı Taksim'deyiz."
Moto Kurye İşçileri Derneği: "Düşük ücretlere ve 'daha hızlı sür, daha çok kazan' sistemine karşı alanlardayız."
Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES): "Metalaştırılan sağlık hizmetlerini ve halkı müşteri olarak gören tavrı 1 Mayıs'ta protesto edeceğiz."
BİRTEK-SEN üyesi Mega Polietilen işçileri Yunus Kabilay ve Murat Turan direniş çadırından seslendi: "Alın terimizin karşılığını istiyoruz."
(AD)