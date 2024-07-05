İşçi Partisi lideri Starmer hükümeti kurma görevini aldı

Britanya’da dün yapılan genel seçimde İşçi Partisi, Avam Kamarası'ndaki 650 sandalyenin 410’unu kazandı. İktidardaki Muhafazakar Partinin 2019'da 365 olan milletvekili sayısı 120'ye geriledi.

Buckingham Sarayı, bugün yaptığı açıklamayla, Kral 3. Charles’ın, seçimi kazanan İşçi Partisi lideri Keir Starmer’a hükümeti kurma görevini verdiğini ifade etti. Görüşmede Starmer'ın eşi Victoria Starmer ile Kral Charles'ın özel danışmanı Clive Alderton da yer aldı.

Kral Charles, öncesinde Başbakan Rishi Sunak'la bir araya geldi. Sunak, Kral Charles'a istifasını sundu, istifası kabul edildi.

Keir Starmer kimdir?

(AS)