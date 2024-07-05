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Yayın Tarihi: 5 Temmuz 2024 00:19
 ~ Son Güncelleme: 5 Temmuz 2024 11:28
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BİRLEŞİK KRALLIK'TA ÇIKIŞ ANKETLERİ

İşçi Partisi, en az 170 sandalye fark atıyor

4 Temmuz seçimlerinde İşçi Partisi, 650 sandalyeli parlamentoda 410 sandalye kazanarak Muhafazakarları ezici bir yenilgiye uğratırken, Rishi Sunak'ın partisi 130 sandalyede kaldı. İşçi Partisi'nin kazanması piyasalarda herhangi bir sarsıntıya yol açmadı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
İşçi Partisi, en az 170 sandalye fark atıyor
İşçi Partisi lideri Keir Starmer seçim kampanyasında/Labor Party

Birleşik Krallık'ta çıkış anketleri İşçi Partisi'nin genel seçimlerde ezici bir zafer kazanmakta olduğunu  gösteriyor. 

Gece yarısına doğru açıklanan perşembe çıkış anketi, Keir Starmer'ın Britanya'nın bir sonraki Başbakanı ve İşçi Partisi'nin tek başına hükümet olmaya hazır olduğunu işaret ederken Rishi Sunak'ın Muhafazakarlarının tarihsel kayıplara uğrayacağı tahmin ediliyor.

Anket, 650 sandalyeli parlamentoda İşçi Partisi'nin 410 sandalye kazanarak 14 yıllık Muhafazakar Parti hükümetine son vereceğini gösterdi.

Sunak'ın partisinin, parlamento kapanırken sahip olduğu 346 sandalyenin yalnızca 131'ini elinde tutacağı bekleniyor. Seçmenler, 2016'dan bu yana beş farklı başbakan altında yaşadıkları hayat pahalılığı krizi ve yıllarca süren istikrarsızlık ve çatışmalar nedeniyle Muhafazakarları cezalandırıyor. 

Boris Johnson'ın Muhafazakarlar adına  büyük bir zafer kazandığı ve siyasi yorumcuların İşçi Partisi'nin ağır yenilgisi sonrasında partinin en az 10 yıl boyunca iktidarda kalacağını öngördüğü 2019 seçimlerinde hiç kimsenin gerçekleşebileceğini aklından bile geçirmediği sonuçlarla Birleşik Krallık, Muhafazakar saltanatına son verdi. 

Çıkış anketleri yanılmaz

Son altı genel seçimde yalnızca bir çıkış anketi sonucu yanlış çıktı. 2015'teki anket parlamentonun hükümet çıkaramayacağını öngörmüşken Muhafazakarlar çoğunluğu ele geçirmişti.

Birleşik Krallık genelinde resmi sonuçlar önümüzdeki birkaç saat içinde belli olacak. 

Sunak, mayısta Muhafazakâr Parti kamuoyu yoklamalarında İşçi Partisi'nin yaklaşık 20 puan gerisindeyken, sürpriz bir kararla Krallığı ve partisindeki pek çok kişiyi şaşırtarak seçimleri öne çekmişti.

Ayrıntılı resmi sonuçların cuma günü erken saatlerde açıklanması bekleniyor.

(AEK)

Britanya İşçi Partisi muhafazakarlar
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