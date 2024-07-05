İşçi Partisi, en az 170 sandalye fark atıyor

Birleşik Krallık'ta çıkış anketleri İşçi Partisi'nin genel seçimlerde ezici bir zafer kazanmakta olduğunu gösteriyor.



Gece yarısına doğru açıklanan perşembe çıkış anketi, Keir Starmer'ın Britanya'nın bir sonraki Başbakanı ve İşçi Partisi'nin tek başına hükümet olmaya hazır olduğunu işaret ederken Rishi Sunak'ın Muhafazakarlarının tarihsel kayıplara uğrayacağı tahmin ediliyor.

Anket, 650 sandalyeli parlamentoda İşçi Partisi'nin 410 sandalye kazanarak 14 yıllık Muhafazakar Parti hükümetine son vereceğini gösterdi.

Sunak'ın partisinin, parlamento kapanırken sahip olduğu 346 sandalyenin yalnızca 131'ini elinde tutacağı bekleniyor. Seçmenler, 2016'dan bu yana beş farklı başbakan altında yaşadıkları hayat pahalılığı krizi ve yıllarca süren istikrarsızlık ve çatışmalar nedeniyle Muhafazakarları cezalandırıyor.

Boris Johnson'ın Muhafazakarlar adına büyük bir zafer kazandığı ve siyasi yorumcuların İşçi Partisi'nin ağır yenilgisi sonrasında partinin en az 10 yıl boyunca iktidarda kalacağını öngördüğü 2019 seçimlerinde hiç kimsenin gerçekleşebileceğini aklından bile geçirmediği sonuçlarla Birleşik Krallık, Muhafazakar saltanatına son verdi.

Çıkış anketleri yanılmaz

Son altı genel seçimde yalnızca bir çıkış anketi sonucu yanlış çıktı. 2015'teki anket parlamentonun hükümet çıkaramayacağını öngörmüşken Muhafazakarlar çoğunluğu ele geçirmişti.

Birleşik Krallık genelinde resmi sonuçlar önümüzdeki birkaç saat içinde belli olacak.

Sunak, mayısta Muhafazakâr Parti kamuoyu yoklamalarında İşçi Partisi'nin yaklaşık 20 puan gerisindeyken, sürpriz bir kararla Krallığı ve partisindeki pek çok kişiyi şaşırtarak seçimleri öne çekmişti.

Ayrıntılı resmi sonuçların cuma günü erken saatlerde açıklanması bekleniyor.

(AEK)