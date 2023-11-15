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KÜLTÜR SANAT
Yayın Tarihi: 15 Kasım 2023 11:48
 ~ Son Güncelleme: 15 Kasım 2023 12:40
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İşçi Filmleri Festivali Mersin’de

Festival kapsamında yapılacak "Sansüre Takılanlar" başlıklı söyleşiye yönetmen Seda Gökçe, yönetmen Nejla Demirci, doktor Sonay Ban konuk olacak.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
https://static.bianet.org/haber/2023/11/15/isci-filmleri-festivali-mersinde.jpg

18. Uluslararası İşçi Filmleri Festivali, 16 - 19 Kasım tarihleri arasında Mersin'deki izleyiciyle buluşacak. Festival kapsamında film gösterimleri, konser ve söyleşiler takip edilebilir.

Toplam 49 filmin gösterileceği festivalde, bir de özel gösterim olacak. 

Mersin'de 16 Kasım saat 18.00'de Yenişehir Belediyesi Akademi Salonu'nda düzenlenecek açılış gecesinde Serdar Keskin ve Yeliz Güzel konser verecek. Ardından "Sokak Lambaları" ve "Adres" filmleri gösterilecek.

17 Kasım Cuma günü gösterimler Yenişehir Belediyesi Akademi Salonu'nda saat 14.00'te başlayacak, 20.20'ye kadar devam edecek.

Film gösterimleri 18 Kasım Cumartesi günü de Mersin Tabip Odası'nda ve Elektrik Mühendisleri Odası'nda olacak. Mersin Tabip Odası'nda saat 15.00'te "Sansüre Takılanlar" başlıklı söyleşide yönetmen Seda Gökçe, yönetmen Nejla Demirci, doktor Sonay Ban konuk olacak.

19 Kasım Pazar günü de Elektrik Mühendisleri Odası'nda film gösterimleri devam edecek. Saat 17.00'de "Sınıf Mücadelesinin Rotası" başlıklı söyleşinin konukları; yönetmen Feryal Saygılıgil, DİSK/Enerji-Sen Genel Başkanı Süleyman Keskin, Özel Sektör Öğretmenleri Sendikası'ndan Duygu Ergen. (AÖ)

işçi filmleri festivali
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