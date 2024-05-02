İşçi Filmleri Festivali bugün Ankara ve İstanbul'da başlıyor

19. Uluslararası İşçi Filmleri Festivali'nin Ankara ayağı bu akşam (2 Mayıs) saat 18.30’da Ankara Kuğulu Park’ta düzenlenecek yürüyüşle başlayacak, ardından Doğan Taşdelen Çağdaş Sanatlar Merkezi’ndeki kokteyl ve film gösterimiyle devam edecek.



Doğan Taşdelen Çağdaş Sanatlar Merkezi’nde oyuncu, yönetmen, yazar Onur Gazdağ ve oyuncu Çisil Cansu Özer’in sunuculuğunu üstlendiği açılışta, Nejla Demirci’nin yönetmenliğini yaptığı "Kanun Hükmü" filminin de Türkiye galası gerçekleşecek.



Açılış gecesine Dedemin Bol Şalvarı ve Sağlık Emekçileri Korosu müzik dinletileriyle eşlik edecek.

Festival, gönüllülerin çalışmasıyla Ankara’da ücretsiz olarak izleyiciyle buluşacak. Film gösterimleri 8 Mayıs'a kadar Doğan Taşdelen Çağdaş Sanatlar Merkezi ve Mülkiyeliler Birliği’nde yapılacak.

İstanbul'daki açılış ise bugün saat 19.30’da Beyoğlu Sineması’nda düzenlenecek ve gecenin sunuculuğunu oyuncu Güzide Arslan yapacak. Oyuncu Menderes Samancılar’a teşekkür ve onur plaketinin verileceği gecede her yıl olduğu gibi bir set emekçisi de sahneye davet edilecek. Bu yılın set emekçisi görüntü yönetmeni Eyüp Boz.

Festivalin İstanbul açılış filmi, işçi filmlerinin usta yönetmeni Ken Loach’un son filmi olan “Umudunu Kaybetme/The Old Oak” olacak.

Festival kapsamında 8 Mayıs Perşembe saat 20.00'de ise Cemal Reşit Rey Kültür Merkezi'nde Kardeş Türküler konseri izlenebilir.

Festivalin İstanbul programı için buraya tıklayın.

Doğan Taşdelen Çağdaş Sanatlar Merkezi Programı

3 Mayıs Cuma: “İşçilerin Fabrikası”, “Bizim Gözümüzden”, “Ceylin”, “Duvarsız Odalar: Dayanışmadan Süzülen Umut”

4 Mayıs Cumartesi: “Kısa Seçki”, “Kayıp Ayakkabılar”, “Kanun Hükmü”, “Umudunu Kaybetme”

5 Mayıs Pazar: “Kısa Seçki”, “Konur Sokak”, “Bir Çift Göz”, “Kruvasan”, “Salça”, “Delikanlım”

6 Mayıs Pazartesi: “Kısa Seçki”, “Hatay:1-11 Eylül 2023”, “Kominist Osman”, “Toprak ve Ekmek”

8 Mayıs Çarşamba: “Sanatoryum”, “Šagargur”, “Rodakis’i Ararken”, “Aşkla Sana-Cevahir” ve “Kısa Seçki.”

Mülkiyeliler Birliği Programı



3 Mayıs Cuma: “Toprak ve Ekmek”, “Göçebe”

5 Mayıs Pazar: “Konur Sokak”, “Penceredeki Kadın”

6 Mayıs Pazartesi: “Aşk, Ateş ve Anarşi Günleri: Türk Sinemateki ve Onat Kutlar”, “Senede Bir Gün”, “Bizim Gözümüzden”

7 Mayıs Salı: “Ariel”, “Sararmış Yapraklar”, “Kibritçi Kız”

8 Mayıs Çarşamba: “İşçilerin Fabrikası”, “İncinenler”, “Sınırdaki Yıldız” ve “İnsani

İhtiyaçların Karşılanması: Saskatchewan’da Kamu Hizmetlerini Koruma Mücadelesi” (AÖ)