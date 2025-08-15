İşçi Filmleri Festivali, Antalya'da başlıyor: Gala, 27 Eylül'de

Bu yıl 20 yaşına giren Uluslararası İşçi Filmleri Festivali’nin (İFF) Antalya ayağı, 27 Eylül’de düzenlenecek gala gecesiyle başlayacak.

Tümüyle gönüllü emeğiyle düzenlenen Uluslararası İşçi Filmleri Festivali, sponsorsuz ve yarışmasız, gösterimlerin ücretsiz oluşuyla diğer festivallerden hayli farklı bir yere sahip.

Uluslararası İşçi Filmleri Festivali Antalya Düzenleme Komitesi Sözcüsü Dr. Okan Cinemre, emek ve dayanışma öykülerini izleyicilerle paylaşan Uluslararası İşçi Filmleri Festivali’nin bu yıl 20 yaşına ulaştığını, her yıl 1 Mayıs’ta İstanbul, Ankara ve İzmir’den yola çıkan festivalin Antalya ayağı için hazırlıkların tamamlandığını açıkladı.

5 Ekim'e kadar sürecek

Yıllar içinde Türkiye'de alternatif bir sinema geleneği, kültürel bir direnç merkezi yaratan İFF ile ilgili olarak Dr. Cinemre, “Ödül, yarışma içermeyen, sponsoru olmayan, tüm gösterimlerin ücretsiz olduğu ve alternatif sinemaya can suyu olan bu değerli festivali bir kez daha Antalya seyircisiyle buluşturmanın mutluluğunu sizlerle paylaşmak istiyoruz” dedi.

Mayıs ayında İstanbul, Ankara ve İzmir ayağı büyük ilgi gören festivalin Antalya’da, 27 Eylül-5 Ekim arasında yapılacağını söyledi.

Uluslararası İşçi Filmleri Festivali’nin tamamen gönüllülük temelinde halka ulaşan bir festival olduğuna işaret eden Antalya Düzenleme Komitesi Sözcüsü Okan Cinemre, şöyle devam etti:

"Bu festivale sahip çıkacağınıza olan inancımızla, şehrin birçok farklı noktasında gösterime girecek filmlere hak ettiği ilgiyi göstereceğiniz umuduyla, 27 Eylül-5 Ekim tarihleri arasında sinemaya ve sanata doyacağımız günlerde buluşalım."

Gala gecesinde her yıl olduğu gibi film gösteriminin yanı sıra toplumsal muhalefet ile dayanışmayı öne çıkaran bir ödül töreninin düzenleneceğini açıklayan Dr. Cinemre, “Tüm Antalya halkını, 27 Eylül 2025 cumartesi günü Nazım Hikmet Kültür Merkezi Tarık Akan Salonunda yapılacak festival açılış galasına davet ediyoruz” dedi.

18 ülkeden 81 film

İşçi Filmleri Festivali programında ABD'den Meksika'ya, Kamboçya'dan Fransa'ya, İran'dan Filistin'e 17 ülkenin yanı sıra Türkiye'den de çeşitli film ve belgesellerden oluşan toplam 81 filmlik bir seçki yer alıyor.

Uluslararası İşçi Filmleri Festivali’nin Antalya seçkisinde yer alacak filmler, gösterim yerleri, söyleşiler, gala gecesi konukları gibi ayrıntılar ise daha sonra düzenlenecek bir basın toplantısıyla duyurulacak.

