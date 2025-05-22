İşçi Filmleri Festivali 20 yılı geride bıraktı

İşçi Filmleri Festivali bundan tam 20 yıl önce "Sponsorsuz, Yarışmasız, Ücretsiz ve Alternatif Festival!" sloganı ile yola çıktı. Festivale hayat verenler arasında yer alan Önder Özdemir, ilk yıl yaptığı konuşmasını "Festivalin 3. 5. hatta 10. sunda görüşmek üzere" diye bitiriyor. Şİmdi ise "20 yılı o zaman ben de öngörmemişim" diyor.

20.yılını, kurulduğu günden bugüne Türkiye’de değişen ve dönüşen mücadele alanlarını, bu alanların İşçi Filmleri Festivali’ne nasıl etki ve katkı sunduğunu, festivalin çıkış motivasyonunu, ilkelerini, sansür politikalarını ve geçtiğimiz haftalarda kaybettiğimiz Sırrı Süreyya Önder’i festival kurucu gönüllülerinden Önder Özdemir ve ikinci yıl gönüllülerinden Aslı Takanay ile konuştuk.

(Mİ)