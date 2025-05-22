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KÜLTÜR SANAT
Yayın Tarihi: 22 Mayıs 2025 10:20
 ~ Son Güncelleme: 22 Mayıs 2025 10:36
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İşçi Filmleri Festivali 20 yılı geride bıraktı

Bu yıl 20. yaşını kutlayan İşçi Filmleri Festivali İstanbul, Ankara ve İzmir gösterimlerini tamamladı. Festival yıl sonuna kadar şehir şehir gezecek.

Nazlı Büyükkeskin

Nazlı Büyükkeskin

Nazlı Büyükkeskin

İşçi Filmleri Festivali bundan tam 20 yıl önce "Sponsorsuz, Yarışmasız, Ücretsiz ve Alternatif Festival!" sloganı ile yola çıktı. Festivale hayat verenler arasında yer alan Önder Özdemir, ilk yıl yaptığı konuşmasını "Festivalin 3. 5. hatta 10. sunda görüşmek üzere" diye bitiriyor. Şİmdi ise "20 yılı o zaman ben de öngörmemişim" diyor.

20.yılını, kurulduğu günden bugüne Türkiye’de değişen ve dönüşen mücadele alanlarını, bu alanların İşçi Filmleri Festivali’ne nasıl etki ve katkı sunduğunu, festivalin çıkış motivasyonunu, ilkelerini, sansür politikalarını ve geçtiğimiz haftalarda kaybettiğimiz Sırrı Süreyya Önder’i festival kurucu gönüllülerinden Önder Özdemir ve ikinci yıl gönüllülerinden Aslı Takanay ile konuştuk.

(Mİ)

Haber Yeri
İstanbul
Nazlı Büyükkeskin
Nazlı Büyükkeskin
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