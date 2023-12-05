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Yayın Tarihi: 5 Aralık 2023 14:20
 ~ Son Güncelleme: 5 Aralık 2023 14:22
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İşçi Emekçi Birliği: TÜRK-İŞ Başkanı Ergün Atalay işçileri temsil etmiyor

İŞKUR’un İstanbul İl Müdürlüğü önünde asgari ücret eylemi yapan İşçi Emekçi Birliği adına konuşan Kutsal Yazar, “Her yıl Aralık ayında sermaye, devlet ve sendika ağaları birlikte asgari ücreti belirleme oyunu oynuyor” dedi.

Hikmet Adal
Hikmet Adal

Hikmet Adal
Görseli Büyüt
https://static.bianet.org/haber/2023/12/05/isci-emekci-birligi-turk-is-baskani-ergun-atalay-iscileri-temsil-etmiyor.jpg

İşçi Emekçi Birliği, Türkiye İş Kurumu’nun (İŞKUR) İstanbul Beyoğlu’ndaki il müdürlüğü önünde asgari ücret eylemi yaptı.

Eyleme katılanlar “Asgari değil insanca yaşamak istiyoruz” derken, Asgari Ücret Tespit Komisyonuna ve komisyona işçileri temsilen katılan TÜRK-İŞ’e tepki gösterdi.

Eylemciler, “Asgari ücret görüşmelerinde işçi ve emekçilerin lehine bir şey çıkmayacaktır” derken TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay’ın işçileri temsil etmediğini belirtti ve Atalay’ın asgari ücret açıklamalarını eleştirdi.

Eylemde konuşan işçilerden Kutsal Yazar, “Her yıl Aralık ayında sermaye, devlet ve sendika ağaları birlikte asgari ücreti belirleme oyunu oynuyor” dedi.

Yazar “Hükümet patronlar ile birlikte asgari ücret miktarını belirliyor. Komisyon toplantılarına, güya işçileri temsilen katılan TÜRK-İŞ’li sendika bürokratları danışıklı bir tutum sergiliyor” diye konuştu.

Hayatı, zenginliği yaratanların işçiler olduğundan bahseden Yazar “Bizlerin çalışma ve yaşama şartları giderek kötüye gidiyor. Ücretler erimeye, alım gücümüz düşmeye devam ediyor. Cebimize giren para miktar olarak artsa bile, enflasyon kısa süre içinde artışı alıp götürüyor. Yoksullaşıyoruz” ifadelerini kullandı. Ardından şöyle devam etti:

Geçerli olan asgari ücret İstanbul’da bir kiraya yetmiyor. Yenisi de yetmeyecek. Geçinemiyoruz, barınamıyoruz. Asgari ücret ile geçinmek mümkün değil. Her hanede birkaç kişi asgari ücret ile çalışmak zorunda kalıyor.

Elektrik, su, doğalgaz, iletişim, ulaşıma sürekli zam geliyor. Zam yağmuru altında kıt kanaat geçinmeye çalışıyoruz. ‘Kriz var, bekleyin, geçecek, az kaldı, enflasyonu tek haneye indireceğiz, enflasyona ezdirmeyeceğiz’ diyerek bizleri sürekli oyalıyorlar. Yalan söylüyorlar. Krizin yükünü biz işçilerin, emekçilerin sırtına yıkmaya çalışıyorlar.

Kriz sadece bizim için var. Sermayedarlar, holdingler, bankalar için kriz yok. Onlar kârlarını sürekli bizim sırtımızdan katlıyorlar.

Bu soygun düzenine artık yeter. İnsanca yaşamak istiyoruz. Bizler ayağa kalmazsak, sokağa çıkmazsak, mücadele etmezsek, her zaman yaptıkları gibi krizin yükünü bizim sırtımıza yıkacaklar.

Yoksulluk sınırı Kasım 2023 dönemi için 45 bin 686 TL. Açlık sınırı ise 14 bin 25 TL. Mevcut asgari ücret ise 11 bin 400 TL ile açlık sınırının altında. Asgari ücret yoksulluk sınırının altında değil üstünde olmalı.

(HA)

asgari ücret İşçi Emekçi Birliği
Hikmet Adal
Hikmet Adal
x.com/HikmetAdal [email protected] tüm yazıları
Haziran 2018'den bu yana bianet muhabiri. 2013'te bianet'te staj yaptıktan sonra bianet'in projelerinde de yer aldı. Expression Interrupted, susma24.com, Jıneps, Inside Turkey, tol.org gibi platformlarda...

Haziran 2018'den bu yana bianet muhabiri. 2013'te bianet'te staj yaptıktan sonra bianet'in projelerinde de yer aldı. Expression Interrupted, susma24.com, Jıneps, Inside Turkey, tol.org gibi platformlarda haber ve makaleleri yayınlandı. İfade özgürlüğü alanında birçok haber ve makaleye görüş verdi. Yazıları İngilizce başta olmak üzere Fransızca, İtalyanca ve Çerkesceye çevrildi. 8 Mart 2018’deki Feminist Gece Yürüyüşünde çektiği fotoğraflar İstanbul Büyükşehir Belediyesince sergilendi. Erciyes Üniversitesi Gazetecilik mezunu.

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