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Yayın Tarihi: 7 Ocak 2025 12:51
 ~ Son Güncelleme: 7 Ocak 2025 15:02
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İşçi, AKP'li yıllarda kıdem tazminatının yarısından fazlasını kaybetti

Yıl 2002, kıdem tazminatı tavanı bürüt asgari ücretin 4,8 katı. Yıl 2025, kıdem tazminatı tavanı asgari ücretin yalnızca 1,8 katı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
İşçi, AKP'li yıllarda kıdem tazminatının yarısından fazlasını kaybetti

İşçiyi koruyucu düzenlemelerin en önemlisi konumundaki kıdem tazminatı yıllardır eriyor. 2002'de brüt asgari ücretin tam 4,8 katı olan kıdem tazminatı tavanı bugün asgari ücretin 1,8 katına geriledi.

AKP'nin iktidara geldiği 2002'de 236 TL'lik (milyondan arındırılmış) brüt asgari ücrete karşılık kıdem tazminatı tavanı 1146 TL'ydi. Tavan brüt asgari ücretin 4,8 katıydı. Bugün brüt asgari ücret 26 bin TL, kıdem tazminatı tavanı ise 46 bin 655 TL. Katsayısı 1,8'e düşmüş durumda.

AKP iktidara geldiğinde 4,8 olan katsayı 2003'te 4,4'e, hemen sonrasındaki yılda da 3,5'a düşürüldü. 2015'te 3 olan kıdem tazminatının brüt asgari ücrete oranı 2016'da 2,5'a geriledi. 2022'de 2,3'ü gördü. 2023'te 1,9'a, 2025'te de 1,8'e düştü.

Kıdem tazminatı ve Türkiye’deki gelişimi
Kıdem tazminatı ve Türkiye’deki gelişimi
Bugün 14:48

(HA)

Haber Yeri
İstanbul
kıdem tazminatı
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Kıdem tazminatı ve Türkiye’deki gelişimi
Bugün 14:48
/haber/kidem-tazminati-ve-turkiyedeki-gelisimi-303418
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