İşçi, AKP'li yıllarda kıdem tazminatının yarısından fazlasını kaybetti

İşçiyi koruyucu düzenlemelerin en önemlisi konumundaki kıdem tazminatı yıllardır eriyor. 2002'de brüt asgari ücretin tam 4,8 katı olan kıdem tazminatı tavanı bugün asgari ücretin 1,8 katına geriledi.

AKP'nin iktidara geldiği 2002'de 236 TL'lik (milyondan arındırılmış) brüt asgari ücrete karşılık kıdem tazminatı tavanı 1146 TL'ydi. Tavan brüt asgari ücretin 4,8 katıydı. Bugün brüt asgari ücret 26 bin TL, kıdem tazminatı tavanı ise 46 bin 655 TL. Katsayısı 1,8'e düşmüş durumda.

AKP iktidara geldiğinde 4,8 olan katsayı 2003'te 4,4'e, hemen sonrasındaki yılda da 3,5'a düşürüldü. 2015'te 3 olan kıdem tazminatının brüt asgari ücrete oranı 2016'da 2,5'a geriledi. 2022'de 2,3'ü gördü. 2023'te 1,9'a, 2025'te de 1,8'e düştü.

Kıdem tazminatı ve Türkiye’deki gelişimi

(HA)