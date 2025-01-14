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Yayın Tarihi: 14 Ocak 2025 11:33
 ~ Son Güncelleme: 14 Ocak 2025 12:31
1 dk Okuma

İsak Haleva kimdir?

Uzun yıllardır Türkiye Yahudi toplumuna liderlik yapan ve toplumu birleştiren Hahambaşı bugün hayatını kaybetti.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
İsak Haleva kimdir?
Fotoğraf: Anadolu Ajansı / Arşiv

Din insanı.

Lise eğitimini Beyoğlu Musevi Lisesi’nde tamamladı.

1961 yılında Kudüs’teki Porat Yosef İlahiyat Akademisi’nden dini hukuk ve eğitim alanlarında Rav (Haham) derecesiyle mezun oldu. 1961-1963 yılları arasında Manisa ve Kayseri’de Yedek Subay Öğretmen olarak askerliğini yapan Haleva, Teğmen rütbesiyle terhis oldu.

Türkiye Hahambaşılığı'nın dini kadrolarında çeşitli görevlerde bulunduktan sonra uzun yıllar Hahambaşı Vekilliği görevini sürdürdü.

Haham David Asseo'nun 14 Temmuz 2002'deki ölümünün ardından yapılan seçimlerde Türkiye'nin 3. Hahambaşısı olarak seçilen Haleva, yedi yıl boyunca görevini icra etti.

Neve Şalom Sinagogu’nda yapılan İs'ad Töreni ile göreve başladı. 2003 yılında İstanbul'da iki sinagoga düzenlenen bombalı saldırılarda yaralandı. Aynı yıl, Avrupa Hahamlar Konferansı’nın daimi üyesi oldu.

27 yıl boyunca Musevi okullarında Din ve Ahlak Bilgisi ile İbrani Dili dersleri verdi, aynı zamanda Marmara ve Sakarya Üniversiteleri'nde İbranice dersleri öğretti.

Türkçe dışında, İbranice, Fransızca, İngilizce, İspanyolca, Ladino ve Aramice dillerini biliyordu.

Tevrat, Talmud, Yahudi ilahiyatı ve genel ilahiyat konularında çeşitli araştırma ve makalelere sahip.

1940 yılında İstanbul’da doğdu.

(TY)

Haber Yeri
İstanbul
isak haleva türkiyeli yahudiler
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Türkiye Hahambaşısı İsak Haleva hayatını kaybetti
Bugün 11:21
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