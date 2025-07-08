İş cinayetlerinin Haziran bilançosu: 164 ölü

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği (İSİG) Meclisi’nin aylık olarak raporlaştırdığı iş cinayetleri bilançosuna göre Haziran’da en az 164 işçi iş cinayetlerinde hayatını kaybetti.

2025’in ilk altı ayında iş cinayeti sayısı 961’e ulaştı. Ocak’ta 180, Şubat’ta 124, Mart’ta 159, Nisan’da 156 ve Mayıs’ta 178 işçi, çalışırken öldü.

İş cinayetlerine sektörel olarak bakıldığında sanayide 47 işçi, inşaatta 40 işçi, hizmette 39 işçi ve tarımda 38 işçi hayatını kaybetti.

Haziran ayında en çok iş cinayeti güvencesiz çalıştırmanın en yaygın olduğu işkolları olan inşaat, tarım, taşımacılık ve belediye/genel işlerde meydana geldi.

Ölüm nedenlerinde inşaatlarda yüksekten düşmeler; tır, kamyon, otobüs, taksi şoförleri ve moto kuryeler için trafik kazaları; tarım işçisi, çiftçi ve besiciler için Kırım Kongo Kanamalı Ateşi; metalde ezilmeler; madenlerde göçükler önde gelen ölüm nedenleri olarak öne çıkıyor.

Haziran ayında en az 4 çocuk işçi iş cinayetlerinde hayatını kaybetti. Bir çocuk 14 yaşının altındaydı. Üç çocuk da 15-17 yaş arasındaydı. Ölen çocukların üçü tarım, biri metal işkollarında çalışıyordu. Bu ayda ölen işçilerin 33’ü 50-64 yaş 15’i de 65 yaş ve üstündeydi.

İş cinayetlerinde ölenlerin 15’i kadın işçiydi. Kadınlar tarım, gıda, eğitim, sağlık, konaklama ve genel işler işkollarında çalışıyordu.

Bu ayda en az 5 göçmen işçi (dördü Suriyeli, biri Afganistanlı) hayatını kaybetti. Göçmen işçiler tarım, gıda, maden ve inşaat işkollarında çalışıyordu.

Ölen işçilerin sadece 3’ü (yüzde 1,82) bir sendika üyesiydi. 161 işçinin ise (yüzde 98,18) üye olduğu bir sendikası yoktu. Sendikalı işçiler kimya ve belediye işkollarında çalışıyordu.

Türkiye, Avrupa ve dünyada en yüksek iş kaynaklı ölüm oranlarından birine sahip. İSİG Meclisi’nin verilerine göre 2024’te 1897 işçi iş kazalarında hayatını kaybetti.

2024’te her gün 5 işçi iş cinayetlerinde hayatlarını kaybetti, 71'i çocuk

Karşılaştırma yapmak gerekirse , Avrupa Birliği’nin tamamında kaydedilen ölümcül iş kazası sayısı Eurostat'ın son verilerine göre 3 bin 347 idi. AB’nin nüfusu Bulgaristan ve Romanya katılmadan önce yaklaşık 450 milyon kişiydi.

İSİG Hazrian bilançosunda öne çıkan bazı iş cinayetlerini de hatırlattı: Emekli olduğu halde maaşı yetmediği için çalışan ve güvencesiz çalıştığı için sigortasını dolduramayıp emekli olamayan yaşlı işçi ölümleri 75 yaşındaki Zeki Aldemir, İzmir Karşıyaka’da telsizci olarak çalıştığı taksi durağında fenalaştı.

71 yaşındaki inşaat işçisi Selami Şimşek, Yozgat Sarıkaya’da çalıştığı inşaatın altıncı katından düştü.

67 yaşındaki Abdullah Çolak, Tekirdağ Ergene Deri İhtisas Karma Sanayi’nde gece bekçisi olarak çalıştığı fabrikanın bekçi kulübesinde oturduğu sandalyede cansız bedeni bulundu.

66 yaşındaki orman işçisi Latif Usta, Düzce Gölyaka’da kestiği ağaç üzerine devrildi. Güvencesiz çalıştırmanın en vahşi yüzü, çocuk işçiler 14 yaşındaki Suriyeli mevsimlik tarım işçisi Davut Bozan, Antep İslahiye’de serinlemek için girdiği Tahtaköprü Barajı'nda boğuldu.

16 yaşındaki çiftçi Yusuf Akdeniz, Manisa Selendi’de tarlalarına giderken devrilen traktörün altında kaldı.

17 yaşındaki Urfa Harranlı mevsimlik tarım işçisi Ahmet Ay, Isparta Uluborlu’da seralarda sulama amacıyla kullanılan yaklaşık 3 metre derinliğindeki sulama havuzuna düştü…

16 yaşındaki Şehit Ahmet Hilmi Yiğit Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencisi Turhan Karabulut, Isparta Merkez’de okulların kapanmasının ardından staj yaptığı New Holland Traktör Bayii’nde tamir ettiği traktörün hidrolik koluna boynu sıkıştı. Görünmeyen emek, gizlenen kadın iş cinayetleri 57 yaşındaki tarım işçisi Naciye Aktaş, Manisa Alaşehir’de üzüm bağından asma yaprağı toplamaktan dönen kadınları taşıyan üç tekerlekli elektrikli motosiklet devrildi.

44 yaşındaki Betül Dilek, Balıkesir Bandırma’da temizlik işçisi olarak çalıştığı Unakıtanların sahibi olduğu AB Gıda fabrikasında rölesi bozuk olan elektrik şalterinden akıma kapıldı.

28 yaşındaki M.D., Sağlık Bakanlığı'nın Güriş Holding ile Kamu-Özel İşbirliği adı altında işlettiği Kütahya Şehir Hastanesi’nde güvenlik görevlisi olarak çalışıyordu. Maaşlarının üç ay boyunca yatmaması, mobbing, ücretsiz fazla mesai vb. uygulamalar sonucu bunalıma girip intihar ederek yaşamına son verdi…

50 yaşındaki ev işçisi Sedef Ateş, Urfa Birecik’te temizlik yaptığı evin camlarını silerken dördüncü kattan düştü. Günübirlik Antep Nizip Saray kırsal mahallesinden gelmişti.

46 yaşındaki ev işçisi Havane, Denizli Merkezefendi’de temizlik yaptığı lüks villanın havuzuna düştü. Tavas Karahisar Mahallesinden gelmişti…

(HA)