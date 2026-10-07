İş cinayetlerinde 2013’ten beri ilk kez beş ay üst üste 200’ün üzerinde ölüm

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği (İSİG) Meclisi, Eylül 2026’ya ilişkin iş cinayetleri raporunu açıkladı.

Rapora göre Eylül ayında en az 226 işçi çalışırken hayatını kaybetti. Böylece 2026’nın ilk dokuz ayında iş cinayetlerinde yaşamını yitirenlerin sayısı en az 1736 oldu.

Ocak’ta 155, Şubat’ta 129, Mart’ta 151, Nisan’da 190, Mayıs’ta 214, Haziran’da 228, Temmuz’da 216 ve Ağustos’ta 227 işçi öldü.

2013’ten bu yana veri tutan İSİG Meclisi’nin raporlarda ilk kez beş ay üst üste aylık işçi ölümleri 200’ün üzerinde kaydedildi.

Ölümlerin 79’u sanayide, 54’ü inşaatta, 48’i hizmet sektöründe ve 45’i tarımda yaşandı. İşçilerin 21’i kadın, 14’ü göçmendi. Suriye, Azerbaycan, Türkmenistan, Bulgaristan, Irak, Rusya ve Ukrayna’dan gelmişlerdi.

Ayrıca Eylül ayında hayatını kaybeden işçilerin en az 7’si sendika üyesiydi. 219 işçi ise sendikasızdı. Ölen işçilerin yüzde 97’sini sendikasız çalışanlar oluşturdu.

Dokuz ayda en az 66 çocuk işçi öldü

Rapora göre bu ayda çalışırken ölen 226 kişinin 8’i çocuktu. Çocuklardan beşi 14 yaşında veya daha küçüktü; üçü ise 15-17 yaş grubundaydı.

Ölümlerin üçü tarım, diğerleri gıda, tekstil, metal, inşaat ve konaklama işkollarında meydana geldi.

2026’nın ilk dokuz ayında en az 66 çocuk işçi çalışırken hayatını kaybetti.

İSİG Meclisi, Mesleki Eğitim Merkezleri’nin (MESEM) son iki yılda çocuk işçiliğinin en görünür alanlarından biri haline geldiğini belirtti. Çocukların işyerlerinde çalışmasının MESEM modeliyle yaygınlaştırıldığı savunularak, sorunun yalnızca denetim ve iş güvenliği eksiklikleriyle sınırlı olmadığını ifade etti.

“Çocuk emeğinin düşük maliyetli hatta bedava, güvencesiz ve denetimsiz biçimde üretime dahil edilmesinin kurumsal ve yasal aracı yaratıldı. Bu noktada, MESEM’lerle ilgili tartışılması gereken şey yalnızca MESEM’lerde denetimin veya iş güvenliği önlemlerinin yetersizliği değil, çocuk emeğini işgücü piyasasının olağan ve kabul edilebilir bir unsuru haline getiren bu modelin kendisidir.” dedi.

İSİG Meclisi, MESEM dışındaki çocuk işçiliğinin özellikle tarım, küçük işletmeler, sanayi siteleri ve mevsimlik işlerde kayıt dışı biçimde sürdüğüne de dikkat çekti.

Ayrıca bu ayda ölenlerin 11'i de 65 yaş ve üstündeydi.

En fazla ölüm inşaatta

Eylül ayında en fazla iş cinayeti inşaat ve yol işkolunda meydana geldi. Bu işkolunda 50 işçi hayatını kaybetti.

Tarım ve orman işkolunda 45, taşımacılıkta 28, belediye ve genel işlerde 16, gemi, tersane, deniz ve liman işkolunda 15 işçi öldü.

Bunları 10 ölümle ticaret, büro, eğitim ve sinema; 9 ölümle konaklama ve eğlence, 7 ölümle de madencilik izledi.

İlk sırada trafik ve servis kazaları var

İş cinayetlerinin nedenlerine göre dağılımında trafik ve servis kazaları ilk sırada yer aldı. Eylül ayında 49 işçi trafik veya servis kazalarında yaşamını yitirdi.

Yüksekten düşme sonucu 41, ezilme ve göçük nedeniyle 40, kalp krizi veya beyin kanaması sonucu 30 işçi öldü.

Elektrik çarpması 15, zehirlenme ve boğulma 14, şiddet 13 işçinin ölümüne neden oldu

En fazla ölüm İstanbul’da

Eylül ayında Türkiye’nin 62 kentinde ve yurtdışında altı ülkede iş cinayeti kaydedildi.

En fazla ölüm 39 işçiyle İstanbul’da meydana geldi. İstanbul’u 9 ölümle Antep, 8’er ölümle Ankara ve Urfa, 7’şer ölümle Düzce ve Manisa, 6’şar ölümle Samsun ve Trabzon izledi.

(HA)