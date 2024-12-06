İş bırakma eyleminin son günü: Hekimler istifa etmeye hazırlanıyor

Aile hekimleri ve sağlık emekçileri, ekim ayında Resmî Gazete’de yayımlanan “Aile Hekimliği Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliği”ne karşı 2 Aralık’ta başlattıkları iş bırakma eyleminin son gününde birçok ilde açıklama yaptı.

İstanbul, İzmir, Bursa, Mersin ve Antep başta olmak üzere ilde alana çıkan sağlık emekçiler ve hekimler, söz konusu Yönetmeliği’nin “var olan sorunları daha da derinleştireceğini” ifade ettiler.

"EZİYET YÖNETMELİĞİ KALDIRILSIN" Aile hekimleri beş günlük iş bırakma eylemine başladı

"Çok hasta gelince ücret kesiliyor"

İstanbul'da Kadıköy İskelesi'nde yapılan eylemde konuşan İstanbul Tabip Odası Başkanı Osman Küçükosmanoğlu, aile hekimlerinin birçoğunun istifa etmeyi düşündüğünü söyledi ve ekledi:

"Aile hekimlerinin performansa dayalı ücretlendirilmesinin önünü açan bunun yanında temel ücretlendirilmesine kısıtlama getiren, bunu da garip formüllere bağlayan, hasta gelmezse ücretin kesilir, çok gelirse ücretin kesilir, bunlar kabul edilir ve halkın sağlığına faydası olan değişiklikler değildir. "Kasım başındaki iş bırakma eylemine Sağlık Bakanlığı'ndan şöyle bir yanıt geldi: 'İş bıraktınız kimse hissetmedi. Siz hiçbir işe yaramıyorsunuz' anlamında açıklama yaptı. Bu büyük bir hürmetsizliktir. Birçok arkadaşımızın cebinde istifa mektuplarının hazır olduğunu biliyoruz. Halkımız da bu olayın farkında. AKP'nin sağlık sistemi çökmüştür. 'Sağlıkta dönüşüm' adını verdikleri Dünya Bankası projesi çökmüştür."

Aile hekimleri eyleme başladı: Eziyet yönetmeliğini geri çekin!

Kentlerde yapılan ortak açıklamada Sağlık Bakanlığı’na çağrı yapan hekimler ve sağlık emekçileri, Yönetmeliğin geri çekilmesini talep ettiler.

Taleplerini beş maddede sıralayan sağlık emekçileri, şu noktalara işaret ettiler:

"Sağlıklı bir toplum, iyi çalışan bir sağlık sistemi için daha önce de dile getirdiğimiz beş talebimizin hayata geçirilmesi yeterlidir. Buradan bir kere daha hatırlatıyoruz: * Kamusal bir hizmet olan birinci basamak sağlık hizmetlerinin fiziki ve tıbbı donanımı ve aile sağlığı merkezleri (ASM) kamu tarafından sağlanmalıdır. * Halkımıza nitelikli bir sağlık hizmeti sunabilmemiz için yeterli zaman ve olanak sağlanmalıdır. Koruyucu sağlık hizmetlerinin öncelendiği ve ekip anlayışını gözeten bir sistem inşa edilinceye kadar ASM sayısı hekim başına 2 bin nüfusu aşmayacak şekilde artırılmalıdır. * Aile hekimliğinde güvencesiz ve kadrosuz istihdamı kabul etmiyoruz. ASM’lerde nüfus yapısına göre yeterli hemşire, ebe, teknisyen görevlendirilmeli, aşılama ve diğer koruyucu hekimlik uygulamaları desteklenmeli, geliştirilmelidir. Aile hekimleri işveren olmamalıdır. Ebe ve hemşirelerin maaş ve teşvik ödeme kriterleri mesleki sorumluluklarının dışında kriterlerden oluşmakta iken, ASM’lerde çalışan ebe hemşirelerine ödenecek ücret aile hekiminin çalışma kriterleri ile değil kendi mesleki sorumluluklarına göre düzenlenmelidir. Aile sağlığı çalışanlarının kanun değişikliği gerektiren tavan ücreti katsayısı artırılmalıdır. * ASM’lerde çalışan hekim, ebe, hemşire ve sağlık emekçilerine emekliliğe yansıyacak tek kalemden oluşan, insanca yaşamaya yetecek düzeyde, izin kullandıklarında, hastalandıklarında, çocuğu olduğunda veya ailesinden biri öldüğünde kesilmeyecek maaş ödenmelidir. * Sağlıkta şiddeti artıracak düzenlemeler değil şiddetin önlenmesini sağlayacak etkin ve caydırıcı tedbirler alınmalı, etkili şiddet yasası çıkarılmalı ve sağlık çalışanlarının can güvenliği sağlanmalıdır."

5-6-7 KASIM'DA İŞ BIRAKILACAK Maaşları kesilerek hasta başına ücrete bağlanacak aile hekimleri yeni yönetmeliğe tepkili

Eyleme katılanlar:

Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu (AHEF)

Aile Hekimliği Çalışanları Sendikası (AHESEN)

Aile Sağlığı Çalışanları Ebe ve Hemşire Dernekleri Federasyonu (ASEF)

Birinci Basamak Sağlık Çalışanları Birlik ve Dayanışma Sendikası (BDS)

Birlik Sağlık ve Sosyal Hizmet Çalışanları Sendikası (Birlik Sağlık Sen)

Genç Sağlık Sendikası Genel Sağlık ve Sosyal Hizmet Kolu Kamu Çalışanları Sendikası (Genel Sağlıkİş) Hekim Birliği, Sağlık ve Sosyal Hizmet Çalışanları Sendikası (Hekim Birliği)

Hekim ve Diğer Sağlık Çalışanları, Sağlık ve Sosyal Hizmetler Sendikası (Hekimsen)

Hürriyet Sağlık ve Sosyal Hizmetler Çalışanları Sendikası (Hürriyet Sağlık Sen)

Sağlık Çalışanlarına Hak ve Mücadele Derneği (SAHADER)

Sağlık Hizmetleri Sendikası (SAHİMSEN)

Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES)

Tabip ve Diğer Sağlık Çalışanları Sağlık ve Sosyal Hizmetler Kamu Görevlileri Sendikası (Tabip-Sen)

Tüm Radyoloji Teknisyenleri ve Teknikerleri Derneği (TÜMRAD-DER)

Türk Tabipleri Birliği (TTB)

(RT)