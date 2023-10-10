İş Bankası Sanat Eserleri Koleksiyonu ilk kez sergileniyor

İstiklal Caddesi No:144 adresinde yer alan İş Bankası Resim Heykel Müzesi 29 Ekim’de kapılarını açacak.

Önce bir Beyoğlu apartmanı ardından, uzun yıllar Türkiye İş Bankası’nın Beyoğlu Şubesi olarak hizmet veren, korunması gerekli kültür varlığı tescili bulunan binada 2020’den bu yana devam eden restorasyon çalışmaları ve müze hazırlıklarında sona gelindi.

Müzikten plastik sanatlara, müzecilikten kültür mirası korunması çalışmalarına pek çok alanda faaliyet gösteren İş Sanat’ın çatısı altında hayata geçirilen müzenin restorasyon projesini Teğet Mimarlık hazırladı.

Osman Hamdi Bey’den Şeker Ahmet Paşa’ya, Hoca Ali Rıza’dan İbrahim Çallı’ya pek çok sanatçının 2 bin 700 civarında eserinin bulunduğu Türkiye İş Bankası Sanat Eserleri Koleksiyonu, Türkiye’nin en geniş özel koleksiyonlarından biri olarak biliniyor. Resim Heykel Müzesi’nde ilk sergilerinde bu koleksiyondan seçilen 600’e yakın eser yer alacak.

Müzenin kurucu küratörlüğünü mimar, sanat tarihçisi ve yazar Prof. Dr. Gül İrepoğlu üstlendi. Burçak Madran ise Müzeolojik Danışman olarak katkı sağladı.

1900’lü yılların başında zemin katı ticari amaçlı, diğer katları konut olarak inşa edilen tarihi müze binası, bodrum ve zemin katların yanı sıra biri teras 6 kattan oluşuyor.

Yapı, gerek konum gerekse mimari açıdan Beyoğlu’ndaki 20. yüzyıldan kalan binalar arasında dikkat çeken örneklerden birini oluşturuyor. (AÖ)