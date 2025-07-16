İrlandalı filozof Holloway'den 'sürece' destek: Tüm halklar için umut ışığı

İrlandalı Marksist filozof John Holloway, Barış ve Demokratik Toplum Süreci ile PKK'nin silah yakma törenine ilişkin bir destek mesajı paylaştı. Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Basın Bürosu tarafından paylaşılan mesajda, Kürt özgürlük hareketinin attığı her adımın sadece Kürt halkı için değil tüm dünya halkları için umut ışığı olduğu vurgulandı.

Gerry Adams: Kürt-Türk barış sürecinin gelişmesini destekliyoruz

Chiapas’taki Zapatista hareketinden ilham alan, "devletsiz devrimi" savunan ve kapitalizme karşı alternatif direniş biçimlerine ilişkin fikirleriyle tanınan John Holloway’in mesajı şöyle:

"Tüm halklar için umut ışığı"

"Barış sürecini destekleyen seslere katılmaktan büyük bir onur duyuyorum. Kürt Özgürlük Hareketi’ni ilerleten her adım yalnızca Kürt halkı için bir kazanım değil, aynı zamanda dünya üzerindeki tüm halklar için bir umut ışığıdır.

"Dünyayı şiddetle inşa edemeyiz"

Çaresizce istediğimiz ve ihtiyaç duyduğumuz, kapitalizmin ötesindeki o başka dünyayı şiddetle inşa edemeyiz. Bu yüzden silahların bırakılmasını tüm kalbimle selamlıyorum. Silahlar öldürmek için yapılmıştır ve öldürmek başkalarının onurunu en açık şekilde inkâr etmektir. Dünyayı değiştirmek için iktidar yapılarıyla kurulan tüm simetrik ilişkileri reddetmek gerekir. Ne kadar zor olursa olsun onların mantığını kırmalıyız.

Evet, evet, evet; barışa, Öcalan'ın özgürlüğüne, Kürt Özgürlük Hareketi'nin ve patriyarka, sömürü ve tahakküme karşı mücadele eden tüm hareketlerin ilerlemesine!"

(AB)