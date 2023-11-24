İrlanda'nın başkenti Dublin'de başlayan protestolar şiddet eylemlerine dönüştü

İrlanda’nın başkenti Dublin'de üç çocuk ve iki yetişkinin yaralandığı bıçaklama olayının ardından başlayan göçmen ve mülteci karşı protestolar şiddet eylemlerine dönüştü.

İngiltere merkezli BBC ve Guardian’da yer alan haberlere göre, bıçaklı saldırı, dün (23 Kasım) yerel saatle 13:40'tan sonra şehir merkezindeki bir ilkokul olan Gaelscoil Choláiste Mhuire'nin yakınlarında meydana geldi.

Saldırıya uğrayanlardan biri yetişkin biri çocuk iki kişi ağır yaralandı. Diğer iki çocuk ve yetişkinse hafif yaralandı.

Polis kaçan saldırganı yakalarken, İrlanda Adalet Bakanı Helen McEntee saldırganın 20 yıldır ülkede yaşayan bir İrlanda vatandaşı olduğunu söyledi.

Polis şefi Liam Geraghty de akşam saatlerinde yaptığı açıklamada soruşturmanın henüz erken olmasına rağmen "terörle hiçbir bağlantısı olmadığını" belirtti ve bunun "tek başına bir saldırı" gibi göründüğünü ekledi. Geraghty, insanlara hemen sonuca varmamaları ve "olmuş olabilecekler hakkında aceleci yargılarda bulunmamaları" çağrısı yaptı.

"Saldırıları aşırı sağ ideoloji yönlendiriyor"

Saldırının ardından saat 17.00 sularında okul çevresine gelen kalabalık, saldırıyı protesto etmeye başladı. Devamında protestolar şiddet olaylarına dönüştü.

İrlanda Adalet Bakanı Helen McEntee, "Haydut ve manipülatif unsurların, dehşet verici bir trajediyi ortalığı kasıp kavurmak için kullanmasına izin verilmemeli" diye açıklama yaptı.

İrlanda polis şefi Drew Harris de yaşananları "utanç verici" diyerek kınadı ve "aşırı sağ ideoloji" tarafından yönlendirilen "bir grubu" suçladı.

Harris "İnsanlardan sorumlu davranmalarını, sosyal medyada dolaşan yanlış bilgileri ve söylentileri dinlememelerini istiyoruz" dedi.

En az 34 gözaltı

Protestocular, araçların yanı sıra bir tramvayı da ateşe verdi. Bunun üzerine Dublin şehir merkezindeki tramvay hizmetleri askıya alındı. Polis ile protestocular arasında birçok noktada arbede yaşandı.

Olaylarda en az 34 kişinin gözaltına alındığı açıklanırken, İrlanda Polisi (An Garda Síochána) gece 02.30 sularında Dublin sokaklarından görüntüler paylaşarak 'olayların kontrol altına alındığını' belirtti.

Gece boyunca 400'den fazla polis memuru Dublin şehir merkezinde devriye gezmeye devam ettiği bildirildi.

(HA)